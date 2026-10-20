Nem zavarta a kerékbilincs, három keréken távozott a terepjárós

Egy Kínában készült felvétel jól szemlélteti, milyen az, amikor a hatóságok nem tartanak lépést az autóipari technológia fejlődésével: egy BYD Fang Cheng Bao Bao 8 három keréken ment tovább, miután kerékbilincset kapott – írja a Villanyautósok.

A trükk mögött nem vezetési bravúr áll, hanem a BYD különleges futómű-technológiája. A Bao 8 Flash Charge Edition ugyanis

megkapta a DiSus-P Ultra nevű hidraulikus karosszériavezérlő rendszert, amely képes egyenként megemelni a kerekeket.

Az autógyártó már május folyamán bemutatta a megoldást, ám akkor még ellenőrzött tesztkörülmények között demonstrálták, hogyan is lehetséges a gyakorlatban a három keréken haladás, és nem egy forgalmas, parkoló autókkal teli utcán.

Persze a BYD nem a szabályok áthágására tervezte a rendszert, hanem arra, hogy hagyományos emelő nélkül is cserélhetők legyenek a kerekek defekt esetén. A májusi demonstráció során a gyártó legfeljebb 15 km/órás sebességet jelölt meg a háromkerekes üzemmódhoz.