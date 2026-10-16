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Sok autó egy parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Lassan luxus lesz az olcsó használt autó is

Infostart / MTI

A KSH és a Használtautó.hu felmérése alapján szeptemberben kevesebb használt gépjárművet kínáltak eladásra szeptemberben a két és fél millió forint alatti sávban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Használtautó.hu szeptemberi közös statisztikája szerint szűkül a legolcsóbb használt autók köre a járműpiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya csökkent a teljes kínálatban.

A Használtautó.hu közleménye szerint szeptemberben a 2,5 millió forint alatti hirdetések aránya 3,4 százalékponttal, 34,6 százalékra csökkent az előző év azonos időszakához képest. A meghirdetett személyautók 29,3 százaláka a 2,5-5 millió, 23,4 százaléka a 5-10 millió forintos ársávban mozgott, a 10 millió forint felett a kínálat 12,6 százalék volt.

Egy év alatt 25,8 százalékkal drágult a Suzuki Swift, pedig a csaknem 16,5 éves átlagéletkorával ez a legidősebb modell a tíz leggyakrabban hirdetett autó között.

Az összes hirdetés 5,46 millió forintos kínálati átlagára elmaradt a tavaly szeptemberi 5,56 millió forintos átlagártól.

Szeptemberben az elektromos autók voltak a legdrágábbak, 11,45 millió forintos átlagárral. A hibridek 10,45 millió forintba kerültek, áruk egy év alatt 13,3 százalékkal csökkent.

A KSH modellje szerint egy benzines autó minden évvel 6,9 százakékot veszít az értékéből, a dízel és az elektromos 7,6 százalékot, a hibrid 5,5 százalékot.

A legtöbb hirdetésben továbbra is Volkswagent kínáltak, a hónap végére a Ford megelőzte a BMW-t és a második helyre került, utánuk a Mercedes-Benz, az Opel, az Audi, a Škoda, a Toyota, a Kia és a Renault következett – ismertette a Használtautó.hu.

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