ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.63
usd:
321.43
bux:
126663.78
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Ez a balesetvideó bizonyítja, miért kell ellenőrizni az autót indulás előtt

Infostart

Egy autónak nem világított a bal hátsó lámpája a sztrádán, és egy túl gyorsan érkező másik letarolta.

Tanulságos videót tett közzé az autópályakezelő. Az MKIF videóján az M86-os autóúton, Beled térségében történik a baleset valamelyik nap reggel 7 órakor, amikor kisebb a látótávolság.

A videón egy autónak nem világít a bal hátsó lámpája. A mögötte hatalmas sebességgel közelítő autó későn veszi észre, elrántja a kormányt, de megcsúszik és szalagkorlátnak ütközik, majd eltalálja az egy hátsó világító lámpával közlekedő kocsit is.

Szerencsére senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős.

Az autópályakezelő hangsúlyozza: ez is egy elkerülhető baleset volt, és akkor tehetjük a legtöbbet, ha

  • vezetés közben az útra figyelünk, hiszen csak teljes koncentráció mellett van esélyünk jól reagálni,
  • megfelelő műszaki állapotú autóval indulunk útnak.

Hangsúlyozzák: fontos, hogy indulás előtt ellenőrizzük az autónk műszaki állapotát: világítás, fékek, üzemanyagszint, gumik állapota.

Kezdőlap    Autó    Ez a balesetvideó bizonyítja, miért kell ellenőrizni az autót indulás előtt

baleset

autóút

mkif

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, mennyivel növelnék idén a fizetéseket a vállalatok

Kiderült, mennyivel növelnék idén a fizetéseket a vállalatok

A vállalatok átlagosan 6,3%-kal – létszámmal súlyozva 6%-kal – tervezik emelni a béreket idén, ami 4% körüli várható infláció mellett 2%-os átlagos reálbérnövekedést jelent ebben a körben. Ez némileg elmarad a tavalyi tervektől (6,6%), bár ekkor az inflációs kilátások is némileg alacsonyabbak voltak, írja a GKI Gazdaságkutató a friss felmérésére hivatkozva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás

Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás

&quot;Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan.&quot;

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

The decision may indicate that the administration is walking back more aggressive immigration enforcement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 03:57
Lehet, hogy mindent elrontott az autójában az elmúlt két héten
2026. január 25. 07:16
Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra
×
×
×
×