Ez a balesetvideó bizonyítja, miért kell ellenőrizni az autót indulás előtt

Tanulságos videót tett közzé az autópályakezelő. Az MKIF videóján az M86-os autóúton, Beled térségében történik a baleset valamelyik nap reggel 7 órakor, amikor kisebb a látótávolság.

A videón egy autónak nem világít a bal hátsó lámpája. A mögötte hatalmas sebességgel közelítő autó későn veszi észre, elrántja a kormányt, de megcsúszik és szalagkorlátnak ütközik, majd eltalálja az egy hátsó világító lámpával közlekedő kocsit is.

Szerencsére senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős.

Az autópályakezelő hangsúlyozza: ez is egy elkerülhető baleset volt, és akkor tehetjük a legtöbbet, ha

vezetés közben az útra figyelünk, hiszen csak teljes koncentráció mellett van esélyünk jól reagálni,

megfelelő műszaki állapotú autóval indulunk útnak.

Hangsúlyozzák: fontos, hogy indulás előtt ellenőrizzük az autónk műszaki állapotát: világítás, fékek, üzemanyagszint, gumik állapota.