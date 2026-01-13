Bármennyire úgy tűnik is, nem csak Renault-kra vonatkozik az új közlekedési tábla

A dugók és a közlekedési káosz megakadályozására Európa több országában új jelzés vezettek be, egy különös alakú, új közlekedési táblát – írja a vaol.hu.

Magyarországon a KRESZ még nem ismeri, azonban az utóbbi években egyre több európai városban lehet belefutni az új táblába (lásd nyitóképünkön – szerk. megj.).

Az Egyesült Államok mintájára egyre több európai ország vezeti be a kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési táblát. Ez a jelzés nemcsak az úthálózatra nehezedő egyre nagyobb forgalmat segít jobban elosztani, de csökkenti a környezeti szennyezést, terhelést is.

A tábla a meghatározott járművek által használható sávot jelöli, akárcsak egy buszsáv esetén. Ám

ezeket nem csak buszok és taxik vehetik igénybe, hanem elektromos autók, valamint az olyan járművek, amik legalább két utast szállítanak.

A különleges tábla célja, hogy azoknak a járműveknek a közlekedését, haladását segítse, gyorsítsa amelyekben többen is utaznak, ezzel mérsékelve a torlódásokat és az üzemanyag-felhasználást.

Főként nagyvárosokban alkalmazzák az új jelzést, belvárosokhoz vezető utakon. Először Franciaországban terjedt el, ott találkozni vele a legtöbb helyen. A Grenoble-ban, Lyonban és Strasbourgban szerzett kedvező tapasztalatoknak köszönhetően az egész országban kezd elterjedni. Máshol is, Németországban, Spanyolországban is megjelent már és több helyen tesztelik, hogy hogyan befolyásolja a közlekedést.