Amerikai harci gépek zuhantak le Kuvaitban – videó

A szóvivő szerint megtalálták repülőgépek legénységét és kórházba szállították őket, állapotuk stabil. Arról azonban nem nem adott tájékoztatást, hogy mi okozhatta a gépek lezuhanását, és milyen típusú repülőgépekkel történt az incidens.

A kuvaiti hatóságok közölték, hogy az incidens körülményeiről közvetlenül egyeztetnek az országban tartózkodó amerikai csapatokkal, az okokat jelenleg vizsgálják. Az amerikai hadsereg egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.

?BREAKING; Footage shows an American F15 fighter jet in the skies over Kuwait, with two pilots seen ejecting from the aircraft.⁰⁰According to reports in Arab media outlets, the jet went down due to a technical malfunction. Both pilots successfully ejected before the crash.? pic.twitter.com/pKKVSXB0df — TezScroll (@TezScroll) March 2, 2026

Az amerikai hadsereg számára, amely körülbelül 13 500 katonát állomásoztat ott, Kuvait fontos logisztikai csomópont a Közel-Keleten.

A CNN hírcsatorna közlése szerint a baleset az amerikai Ali al-Szálem légitámaszponttól néhány kilométerre történt.

Kuvaitot és más Perzsa-öbölbeli országokat is támadás ért, miután Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban.

A kuvaiti polgári védelem több „ellenséges drón” elfogását jelentette, amelyek a tenger felől közelítették meg az országot.

Közben szemtanúk arról számoltak be a dpa hírügynökségnek, hogy a kuvaiti amerikai nagykövetség fölött füstöt észleltek, a tűz okát azonban egyelőre nem lehetett megállapítani.

A kuvaiti amerikai nagykövetség a közösségi médiában figyelmeztetést adott ki a rakétatámadás és drónok jelentette fenyegetés miatt, és mindenkinek azt tanácsolta, hogy ne menjenek a nagykövetségre. Az amerikai állampolgárokat arra kérték, hogy maradjanak otthon és legyenek éberek a lehetséges támadások miatt.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.