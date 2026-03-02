ARÉNA - PODCASTOK
LAKENHEATH, ENGLAND - JANUARY 07: An F15 fighter plane comes in to land at RAF Lakenheath at sunset on January 07, 2026 in Mildenhall, England. There have been recent reports of increased United States Air Force aircraft arriving at American bases in England this week, including RAF Fairford in Gloucestershire and at RAF Mildenhall in Suffolk. The reports coincide with todayâs US seizure of the Marinera (previously called the Bella-1), a Russian-flagged tanker in the North Atlantic, and against the backdrop of statements from US officials, including the president, vowing to acquire Greenland, a self-governed territory of Denmark, a NATO member. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
Nyitókép: Dan Kitwood/Getty Images

Amerikai harci gépek zuhantak le Kuvaitban – videó

Infostart / MTI

Több amerikai katonai repülőgép zuhant le a Perzsa-öbölben fekvő Kuvaitban, a legénységük túlélte a balesetet – közölte hétfőn a kuvaiti védelmi minisztérium szóvivője.

A szóvivő szerint megtalálták repülőgépek legénységét és kórházba szállították őket, állapotuk stabil. Arról azonban nem nem adott tájékoztatást, hogy mi okozhatta a gépek lezuhanását, és milyen típusú repülőgépekkel történt az incidens.

A kuvaiti hatóságok közölték, hogy az incidens körülményeiről közvetlenül egyeztetnek az országban tartózkodó amerikai csapatokkal, az okokat jelenleg vizsgálják. Az amerikai hadsereg egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.

Az amerikai hadsereg számára, amely körülbelül 13 500 katonát állomásoztat ott, Kuvait fontos logisztikai csomópont a Közel-Keleten.

A CNN hírcsatorna közlése szerint a baleset az amerikai Ali al-Szálem légitámaszponttól néhány kilométerre történt.

Kuvaitot és más Perzsa-öbölbeli országokat is támadás ért, miután Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban.

A kuvaiti polgári védelem több „ellenséges drón” elfogását jelentette, amelyek a tenger felől közelítették meg az országot.

Közben szemtanúk arról számoltak be a dpa hírügynökségnek, hogy a kuvaiti amerikai nagykövetség fölött füstöt észleltek, a tűz okát azonban egyelőre nem lehetett megállapítani.

A kuvaiti amerikai nagykövetség a közösségi médiában figyelmeztetést adott ki a rakétatámadás és drónok jelentette fenyegetés miatt, és mindenkinek azt tanácsolta, hogy ne menjenek a nagykövetségre. Az amerikai állampolgárokat arra kérték, hogy maradjanak otthon és legyenek éberek a lehetséges támadások miatt.

Az iráni háború harmadik napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

