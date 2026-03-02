ARÉNA - PODCASTOK
Két időközi választáson is független jelölt nyert a hétvégén

Infostart

Szabolcs-Szatmárban és Vas vármegyében kellett egy-egy településen soron kívül új vezetőt választani, mert év végén feloszlatta magát a képviselő-testület.

A független Izsák-Veress Mónikát választották polgármesternek a vasárnap megtartott időközi önkormányzati választáson a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Márokpapiban. A Vas vármegyei Felsőmarác községben szintén független jelölt, Tóth László győzött – írja a valasztas.hu adatai alapján a hvg.hu.

A nem jogerős eredmények szerint Márokpapiban a győztes jelöltre 138-an szavaztak, kihívója, a községet 2010 óta vezető, a legutóbb 2024-ben megválasztott, szintén független Hibály István 112 voksot szerzett. A névjegyzékben szereplő 480 választópolgárból 265-en járultak az urnához, az érvényes szavazatok száma 250 volt.

Önkormányzati képviselő-választást is tartottak a kelet-magyarországi településen: a négy képviselői helyért nyolc független jelölt mérettette meg magát. Erre azért volt szükség, mert a képviselő-testület tavaly november 12-én kimondta a feloszlását.

Felsőmarác községben három független jelölt közül lehetett választani. Radicsné Soós Ágnes tájékoztatása szerint a 239 választásra jogosult közül 164 voksoltak, a leadott szavazatok közül 161 volt érvényes és 3 érvénytelen.

A polgármesternek megválasztott Tóth László 85 szavazatot kapott, második lett 57 szavazattal Horváthné Tánczos Szilva a korábbi polgármester, harmadikként pedig Alb Szabolcs végzett 19 szavazattal.

Nyolcan jelöltették magukat önkormányzati képviselőnek, ebből négyen szereztek mandátumot, mindannyian függetlenek. Így a polgármesterrel együtt a testület öt független tagból áll. Felsőmarácon azért kellett időközi választást tartani, mert a korábbi képviselő-testület tavaly december 10-én feloszlásáról döntött.

