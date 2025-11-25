ARÉNA - PODCASTOK
Cars Parked On Street In European City In Sunny Summer Day. Background
Nyitókép: bruev/Getty Images

Nagy hajrá indult, már csak pár nap maradt kedvezményes szerződést kötni

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Sok autóst megmozgat az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány. Szerződésük újrakötésére már csak egy hetük van a gépjármű tulajdonosoknak, a jelenlegi díjszint több mint 5 százalékkal lehet kedvezőbb.

Utolsó hetébe ért az év végi kgfb kampány, amelyben a független alkuszcégek élénk érdeklődés mellett a tavalyihoz hasonló vagy annál kissé alacsonyabb díjszintről számolnak be. Az online kötések éves átlagdíja 30 ezer forint körül alakul. A kampányban a 2010 előtt vásárolt, és azóta is folyamatosan ugyanannál a tulajdonosnál lévő autók az érintettek. Az előző évek tapasztalatai szerint a kampány legintenzívebb szakasza az utolsó hétre esik,

A biztosítási alkuszok eddigi adatai alapján november végéig az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kötelező felelősségbiztosítás szerződését cserélhetik le - mondta az InfoRádióban a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége gépjármű szekciójának elnöke. Pesnyő Márton felhívta a figyelmet, hogy nagyságrendileg további 800 ezer autósnak szintén a következő két hónapban van az évfordulója, ők is most újíthatják meg a kötelező felelősségbiztosításukat. „Csökkent a darabszám az érintett ügyfeleknél, de az érdeklődés az egyre nagyobb, nagyjából 10-15 százalékkal több autós hasonlíthatja össze a következő maradék napokban kgfb-jét, és köthet új, kedvezőbb ajánlatot” - hangsúlyozta.

Besnyő Márton elmondta, idén is vannak olyan biztosítók, amelyek vonzó díjakkal igyekeznek bővíteni ügyfélkörüket, így az autósok jelentős része találkozhat a jelenlegi biztosításánál kedvezőbb konstrukcióval.

„A jelenlegi díjszint 29 ezer forintra csökkent, ez körülbelül 5,5 százalékos árcsökkenést jelent azoknál az ügyfeleknél, akik nem mulasztják el összehasonlítani és újra kötni a meglévő kötelező felelősségbiztosításokat"

– jelezte a szövetség elnöke.

A gépjármű vezetőknek még egy hetük van arra, hogy újra kössék kgfb szerződésüket. A december 1-jei határidő csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, új szerződés megkötésére egészen december 31-ig van lehetőség.

