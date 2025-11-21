Ebben a kisvárosban nagyon komolyan veszik a sebességkorlátozást

Rust városában a polgárok a közelmúltban népszavazáson döntöttek a városközpontban bevezetendő 30 km/h-s sebességkorlátozásról. A többség igennel szavazott. A városi tanács most tárgyalja a kérdést – írja az orf.at híradása nyomán az autoszektor.hu.

A népszavazáson 385-en voksoltak, amiből 382 érvényesnek is bizonyult. A túlnyomó többség a városközpontban bevezetendő 30 km/h-s sebességkorlátozás mellett szavazott. Pontosabban 271-en szavaztak igennel, ami a leadott szavazatok közel 71 százalékának felel meg.

Gerold Stagl (SPÖ) polgármester az osztrák lapnak azt nyilatkozta, a városi tanács most megvitatja, hogy a sebességkorlátozást valóban végrehajtják-e a városon belüli utakon. Azt is hozzátette, hogy a népszavazáson való részvételi arány alacsonyabb volt a vártnál.

A felmérés eredményei elmaradtak a várakozásoktól. 1761 rusti lakos volt jogosult szavazni. A felmérés nem volt kötelező érvényű. A polgármester decemberben várja a városi tanács döntését. Különösen a nyári hónapokban nagy a forgalom a gólyavárosban a turisták nagy száma miatt.