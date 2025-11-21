ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.17
usd:
331.15
bux:
107565.55
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy 30 kilométer per órás sebességkorlátozást jelző közlekedési tábla.
Nyitókép: Unsplash

Ebben a kisvárosban nagyon komolyan veszik a sebességkorlátozást

Infostart

A burgenlandi Rust városkájában a polgárok megszavazták a 30 kilométer per órás sebességhatárt, decemberben derül ki, hogy tényleg bevezetik-e.

Rust városában a polgárok a közelmúltban népszavazáson döntöttek a városközpontban bevezetendő 30 km/h-s sebességkorlátozásról. A többség igennel szavazott. A városi tanács most tárgyalja a kérdést – írja az orf.at híradása nyomán az autoszektor.hu.

A népszavazáson 385-en voksoltak, amiből 382 érvényesnek is bizonyult. A túlnyomó többség a városközpontban bevezetendő 30 km/h-s sebességkorlátozás mellett szavazott. Pontosabban 271-en szavaztak igennel, ami a leadott szavazatok közel 71 százalékának felel meg.

Gerold Stagl (SPÖ) polgármester az osztrák lapnak azt nyilatkozta, a városi tanács most megvitatja, hogy a sebességkorlátozást valóban végrehajtják-e a városon belüli utakon. Azt is hozzátette, hogy a népszavazáson való részvételi arány alacsonyabb volt a vártnál.

A felmérés eredményei elmaradtak a várakozásoktól. 1761 rusti lakos volt jogosult szavazni. A felmérés nem volt kötelező érvényű. A polgármester decemberben várja a városi tanács döntését. Különösen a nyári hónapokban nagy a forgalom a gólyavárosban a turisták nagy száma miatt.

Kezdőlap    Autó    Ebben a kisvárosban nagyon komolyan veszik a sebességkorlátozást

ausztria

szavazás

burgenland

szigorítás

sebességkorlátozás

rust

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, agresszív időkeretet kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, agresszív időkeretet kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

A Kreml tanácsádójával, Kirill Dimitrijevvel tárgyaló Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, az Egyesült Államok visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár tegnap ismertette a tervezetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki amerikai sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott a béketárgyalásra. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben - most érdemes csak igazán belevágni

Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben - most érdemes csak igazán belevágni

Íme azok a karrierutak, amelyek kifejezetten jó fizetést és stabil szakmai jövőt kínálnak a nők számára is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky ready for 'honest work' with US to end Ukraine war

Zelensky ready for 'honest work' with US to end Ukraine war

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 05:12
Nem mindennapi mutatvány: puszta kézzel emelte vissza az árokba csúszott terepjárót az útra
2025. november 21. 04:46
Mellbevágó változások a használtautó-piacon
×
×
×
×