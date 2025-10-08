Gázt adott a BMW

A BMW európai eladásai 9,3 százalékkal nőttek, ezen belül Németországban 12,3 százalékkal emelkedett, míg az Egyesült Államokban 24,9 százalékos növekedést ért el éves összevetésben. A csoport ázsiai járműeladásai változatlanok maradtak, Kínában 0,4 százalékkal csökkentek.

A BMW márka eladásai a harmadik negyedévben 5,7 százalékkal nőttek, a MINI értékesítése 37,5 százalékkal, a Rolls-Royce-é pedig 13,3 százalékkal bővült.

Az év első kilenc hónapjában a BMW csoport 1,796 millió járművet értékesített, ami 2,4 százalékos éves növekedésnek felel meg.

Az elektromos járművek (elektromos és hibrid) értékesítése 8 százalékkal 151 282-re nőtt a harmadik negyedévben, és 15 százalékkal, 470 313-ra emelkedett az év elejétől számítva. Az elektromos járművek értékesítése július–szeptemberben 0,6 százalékkal, 102 864-re csökkent, az év elejétől pedig 10 százalékkal, 323 447-re nőtt.