2025. október 8. szerda
A BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Gázt adott a BMW

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A BMW AG német autógyártó 588 300 autót értékesített az idei harmadik negyedévben, 8,8 százalékkal többet az egy évvel korábbinál - áll a cég honlapján.

A BMW európai eladásai 9,3 százalékkal nőttek, ezen belül Németországban 12,3 százalékkal emelkedett, míg az Egyesült Államokban 24,9 százalékos növekedést ért el éves összevetésben. A csoport ázsiai járműeladásai változatlanok maradtak, Kínában 0,4 százalékkal csökkentek.

A BMW márka eladásai a harmadik negyedévben 5,7 százalékkal nőttek, a MINI értékesítése 37,5 százalékkal, a Rolls-Royce-é pedig 13,3 százalékkal bővült.

Az év első kilenc hónapjában a BMW csoport 1,796 millió járművet értékesített, ami 2,4 százalékos éves növekedésnek felel meg.

Az elektromos járművek (elektromos és hibrid) értékesítése 8 százalékkal 151 282-re nőtt a harmadik negyedévben, és 15 százalékkal, 470 313-ra emelkedett az év elejétől számítva. Az elektromos járművek értékesítése július–szeptemberben 0,6 százalékkal, 102 864-re csökkent, az év elejétől pedig 10 százalékkal, 323 447-re nőtt.

Elhunyt Mezey György

Életének 85. évében elhunyt Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott – tájékoztatott a szövetség.
Egyhavi mélypontján várja az újabb izgalmakat a forint

A keddi kereskedésben egyértelműen hazai hírek mozgatták meg a forint árfolyamát, a magyar kormány és jegybank közötti üzengetés megtette a hatását, az euró 4 egységgel drágább lett. A dollár ellenében pedig már több mint egyhónapos forintmélypontról beszélünk. A szerdai kereskedést is innen indítja a hazai fizetőeszköz, miközben várja az izgalmakat, hiszen fontos adatok érkeznek Magyarországról. A devizapiac várható mozgásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.

Így áll a dollár, az euró szerda reggel: vegyes volt a forintmozgás

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

US special envoy and Trump's son-in-law to join Gaza peace talks in Egypt

The arrival of Steve Witkoff and Jared Kushner comes as a second day of talks ended without tangible results, a Palestinian official tells the BBC.

