Újfajta táblák, ezeket minden autósnak ismernie kell – videó

Az M1-es autópálya kétszer háromsávossá bővítéséhez jelenleg több ütemben épül ki az új ideiglenes forgalmi rend, az úgynevezett 2+1+1 terelés (erről itt látható videó). Az új rendszer fontos elemei a vészhelyzeti leállóöblök.

Az új ideiglenes forgalmi rend beálltát követően ezek a műszaki probléma vagy más gond esetén igénybe vehető ideiglenes megállóhelyek a belső elválasztósávban, a külső sáv mellett és a munkaterület mellett kapnak helyet. A cél az, hogy szükség esetén a problémás jármű a lehető leggyorsabban el tudja hagyni az aktív forgalmi sávokat.

Felhívták a közlekedők figyelmét arra is, hogy minden öbölbe került egy tájékoztató tábla, amelyen a segélyhívással kapcsolatos információk érhetők el: feltüntették rajtuk a 112-es segélyhívó számot, a műszaki hiba esetén tárcsázandó diszpécseri telefonszámot, valamint az M1-es bővítéséről szóló tájékoztatóra mutató QR-kódot.

A vészhelyzeti leállóöblőt kizárólag műszaki hiba, életveszély vagy baleset esetén lehet használni.

Az öblök rendszerét kiegészítve, a bővítésben érintett MKIF-mérnökségeken kamionmentő is készenlétben áll majd a nap minden órájában, hogy műszaki hiba vagy baleset esetén minél rövidebb idő alatt felszabadítható legyen az útpálya – írta közösségi oldalán az autópálya-kezelő.