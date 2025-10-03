ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
332.14
bux:
99650.42
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/MKIF

Újfajta táblák, ezeket minden autósnak ismernie kell – videó

Infostart

Az M1-es bővítéséhez kapcsolódóan épülnek a vészhelyzeti leállóöblök, melyek célját és elérhetőségét mutatta be az MKIF Zrt.

Az M1-es autópálya kétszer háromsávossá bővítéséhez jelenleg több ütemben épül ki az új ideiglenes forgalmi rend, az úgynevezett 2+1+1 terelés (erről itt látható videó). Az új rendszer fontos elemei a vészhelyzeti leállóöblök.

Az új ideiglenes forgalmi rend beálltát követően ezek a műszaki probléma vagy más gond esetén igénybe vehető ideiglenes megállóhelyek a belső elválasztósávban, a külső sáv mellett és a munkaterület mellett kapnak helyet. A cél az, hogy szükség esetén a problémás jármű a lehető leggyorsabban el tudja hagyni az aktív forgalmi sávokat.

Felhívták a közlekedők figyelmét arra is, hogy minden öbölbe került egy tájékoztató tábla, amelyen a segélyhívással kapcsolatos információk érhetők el: feltüntették rajtuk a 112-es segélyhívó számot, a műszaki hiba esetén tárcsázandó diszpécseri telefonszámot, valamint az M1-es bővítéséről szóló tájékoztatóra mutató QR-kódot.

A vészhelyzeti leállóöblőt kizárólag műszaki hiba, életveszély vagy baleset esetén lehet használni.

Az öblök rendszerét kiegészítve, a bővítésben érintett MKIF-mérnökségeken kamionmentő is készenlétben áll majd a nap minden órájában, hogy műszaki hiba vagy baleset esetén minél rövidebb idő alatt felszabadítható legyen az útpálya – írta közösségi oldalán az autópálya-kezelő.

Kezdőlap    Autó    Újfajta táblák, ezeket minden autósnak ismernie kell – videó

közlekedés

m1-es autópálya

bővítés

vészhelyzet

tábla

mkif

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Hiába állt le az amerikai kormányzat, a tengerentúli részvénypiacok a kezdeti esésből felpattanva végül emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést. A pozitív momentum a világ más részein is megfigyelhető, Ázsiában is emelkedtek a piacok, különösen a dél-koreai tőzsde, amelyet a Samsung és az SK Hynix ralija húzott történelmi csúcsra. Ami Európát illeti, itt is kitart az emelkedés, a nyitástól távolodva egyre nagyobb rali alakul ki az európai piacokon, beleértve a magyar tőzsdét is. Az USA-ban ma is új rekordok dőltek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British man of Syrian descent, is named as the synagogue attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 04:00
Lebuktak Budapest autós rémei, kaszáltak a rendőrök
2025. október 2. 05:45
Itt a legújabb ranglista, melyik autók fogyasztják a legkevesebbet
×
×
×
×