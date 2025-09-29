Újabb sarc az autósoknak, ezúttal Nyíregyházán

A NyírVV Zrt. közleménye szerint a fizető parkolási rendszer október 1-jétől számos új területtel egészül ki. A bővítés célja a parkolási rend szabályozása a nagy forgalmú és sűrűn lakott városrészekben.

Az érintett területek

I. zóna: András utca.

II. zóna (Malomkert): Ady E. utca végig, Kert köz, Kert utca 22-42. mögötti része, Szántó K. J. utca páratlan oldala, Váci M. utca 52-74., Vég utca.

II. zóna (Belváros és Érkert): Arany János utca, Állomás tér (az Arany J. utca és a Penny parkoló között), Árpád utca, Báthory utca végig, Damjanich utca (ideértve a Toldi utca 65-69. szám mögötti területet), Kiss E. utca végig, Lehel utca, Madách I. utca, Népkert utca, Széchenyi utca (a Bessenyei tértől az Árpád utcáig), Toldi utca 85-101. és a Széchenyi–Vécsey utca közötti szakasz, valamint a Vécsey utca (Árpád utca – Toldi utca között).

A fizető területek határát a KRESZ-szabályoknak megfelelően a „parkoló zóna eleje” és „vége” táblák jelölik. Az érintett területeken új parkolójegy-kiadó automatákat helyeztek ki, a Malomkertben 6, az Érkertben 14 darabot.

Díjszabás és bérletvásárlás

Az új területeken az eddig érvényes díjszabási és használati szabályok lépnek életbe. A parkolás továbbra is jeggyel, bérlettel vagy mobiltelefonos fizetéssel vehető igénybe.

A területen élők számára lehetőség van lakáskörnyéki bérlet vásárlására, amelynek díja az első gépjárműre bruttó 6000 forint/év, a második gépjárműre bruttó 10 000 forint/év, a rendeletben előírt feltételek teljesülése esetén.

Szintén vásárolható intézmény környéki bérlet bruttó 2500 forint/darab/tanév áron azoknak a szülőknek és családtagoknak, akik az újonnan bevont területeken található nevelési- és oktatási intézményekbe szállítanak gyermeket.

Aki nem jogosult lakáskörnyéki bérletre, zónás bérletet válthat. Az éves bérlet ára az I-II-III. zónára 68 000 forint, a II-III. zónára 45 000 forint.

Türelmi idő

Tekintettel arra, hogy a bővítés nagy és sűrűn lakott területeket érint, a városüzemeltető társaság október 23-áig tartó türelmi időt biztosít. Ebben az időszakban a parkolóőrök elsősorban a tájékoztatást helyezik előtérbe, és nem a büntetést.