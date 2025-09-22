Szokatlan járművet villantott a magyar rendőrség

A főként német gyártók palettáiból válogató magyar rendőrség (Audi, Skoda, BMW, Mercedes-Benz) most mutatott egy olyan autót, ami nem jön szembe minden nap ‒ legalábbis rendőrautóként semmiképp.

„Ez is rendőrautó, de nem a megszokott! Kívülről a jól ismert matricázás és villogó, belül pedig minden, ami a szolgálathoz kell, de ez a típus nem tartozik a leggyakoribb járműveink közé. A SsangYong Korando ritkábban bukkan fel az utakon, mégis ugyanaz a feladata…” ‒ írta a rendőrség a bejegyzéshez.

A képeken látható Korando minden bizonnyal még egy korábbi beszerzés lehet, hiszen jó fél éve hazánkban is nevet váltott a koreai SsangYong, immár KGM néven futnak – jegyzi meg a vezess.hu.