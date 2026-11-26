A BBC orosz adásának szerkesztősége több mint 11 millió haláleseti bejegyzést vizsgált meg, amelyek 2021 és 2026 szeptembere között kerültek az orosz állami statisztikai hivatal, a Rossztat nyilvántartásába. Az adatokat fehérorosz és ukrán hackerek, a Cyber Partisans és a Silent Crow csoportok szerezték meg. A Rossztat viszont tagadta, hogy bizalmas információhoz jutottak volna hozzá.

A BBC a független orosz Mediazona nevű oldal szerkesztőségével együtt vetette össze a nyilvántartást a nyilvánosan elismert katonai halálesetek listájával. Arra jutott, hogy az egyezés kilencven százalékos volt. Az elemzés szerint körülbelül 490 ezer orosz katona halt meg a háború kezdete óta. Ez azonban csak az igazolható minimum. A BBC saját, közel 290 ezres név szerinti listája – amelyet hivatalos adatokból, a közösségi médiából és katonasírok alapján állított össze – a szakértők becslése szerint a tényleges halálozások mindössze 45-55 százalékát tartalmazhatja.

Ez alapján a halálos áldozatok száma akár 644 ezer is lehet.

A Mediazona és a Meduza külön elemzése még magasabbra teszi a számot: szerintük 2026 őszére már a 720 ezret is elérhette a meghalt orosz katonák száma. A kutatók szerint ennek egyik oka, hogy sok eltűnt katonát hónapokkal, vagy akár egy évvel később nyilvánítanak halottnak. Emiatt még a hiteles állami nyilvántartás is késve követi a veszteségeket, és nem mutatja a teljes képet. A BBC az elemzésben a háborús zónákban történt haláleseteket összesítette, majd kizárta nem és életkor alapján azokat, akik polgári lakosnak minősíthetők. Hozzáadták még a bíróság által eltűntnek nyilvánított katonák számát.

Az adatokból az is kiderül, milyen súlyos árat fizetnek egyes korosztályok. 2025-ben – amikor a legmagasabb volt a heti halálozási arány – a 18 és 24 év közötti orosz fiatalok kétharmada a háborúban vesztette életét. A 25 és 34 év közöttieknél ez az arány 59 százalék volt.

A 45 és 54 év közöttiek körében viszont még mindig a szív- és érrendszeri betegségek visznek el több embert, mint a háború.

A halálozások földrajzilag is egyenlőtlenül oszlanak meg. Oroszország szegényebb keleti térségeiben, a szibériai Tuvában, Burjátföldön és a Bajkálon túli területen élő férfiak húsz-huszonötször nagyobb valószínűséggel haltak meg a háborúban, mint a moszkvai vagy szentpétervári férfiak. A nyilvántartás több mint ötezer külföldi halálát is azonosította az orosz hadsereg oldalán, köztük 1031 üzbégét és 720 tádzsikét.

A BBC elemzése szerint egyes ukrajnai települések elfoglalása is rendkívüli emberveszteséggel járt. Tíz, összesen alig tizenkétezer lakosú falu meghódítása mintegy húszezer orosz katona életébe került. A donyecki Andrijivka ostrománál például 1122 orosz vesztette életét, miközben a háború előtt mindössze 74-en lakták a falut.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán nem volt hajlandó kommentálni a számokat.

Azt mondta, kizárólag a védelmi minisztérium adatait szabad figyelembe venni. A tárca azonban évek óta nem közöl hivatalos veszteségi statisztikákat. Az amerikai Stratégiai Kutatások Intézete szerint közben a sebesülteket és rokkantakat is magában foglaló orosz veszteségek 1,4 milliónál járhattak 2026 nyarán. Az ukrán oldalon, Zelenszkij elnök 50 ezer halottat ismert el a nyáron, az UA Losses nevű weboldal viszont azt állítja: 116 ezer ukrán katona halt meg eddig.

Összehasonlításképpen: a Szovjetunió tízéves afganisztáni háborújában mintegy 15 ezer szovjet katona vesztette életét.