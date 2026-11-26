Az energiapiacok nemzetközi szintű összekapcsolódása azzal jár, hogy bármi történik a világon, az hatással van az európai, és így kifejezetten a magyarországi energiaárakra. Ezt megtapasztalhattuk akkor, amikor idén év elején kitört az iráni háború, és ennek hatására az árak emelkedésbe kezdtek.

„Ennek a fundamentális és szentimentális hatásai az energiaárakban még mindig itt vannak. Ez azt jelenti, hogy a Hormuzi-szorosnál lévő korlátozások, a szállítási nehézségek miatt kevesebb energia tud Európa felé áramlani. Ezek fizikai korlátok, amelyek emelik az energia árát, de emellett a háborús helyzet jelentette szentiment is az energiaárak emelkedése irányába hat” – fogalmazott az InfoRádióban a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnökhelyettese.

A lakosságot részben védi a rezsicsökkentés, viszont a vállalkozások „majdnem egy az egyben” érzékelik az energiapiaci árak mozgását – tette hozzá Nagy Zsuzsa. Az energiakereskedők jellemzően akkor vásárolnak energiát, akkor fedezik a pozíciójukat, amikor a vállalkozások is szerződést kötnek velük. Ebből adódóan a vállalkozások energiaárai a nagykereskedelmi piacokhoz vannak kötve, így az a drágulás, amely az idei év során bekövetkezett, sajnos a vállalkozásoknál is megjelenik – emelte ki, hozzátéve, hogy az elmúlt öt évben az energia ára szignifikánsan változott meg.

A Covid és az orosz-ukrán háború előtti időszakban a villamos energia ára nagyjából 50 euró környékén mozgott, míg manapság 170 euró környékén van.

És ez a változás nemcsak úgy jelenik meg, hogy jelentős áremelkedés következett be, hanem úgy is, hogy nagyon nagy a volatilitás az energiapiacokon. Rövid, akár pár napos időszak alatt is 10-20 eurós elmozdulások lehetnek az energiaárakban, ami teljesen más típusú gondolkodást, más típusú felkészülést vár el a vállalkozásoktól is – mondta.

Úgy látja, hogy a kereskedőknek lehetősége is és felelőssége is, hogy támogassák a vállalkozásokat.

„Azért vagyunk egy különös időszakban így novemberben, mert a vállalkozások a villamosenergia-szerződéseiket jellemzően a január 1. és december 31. közötti időszakra kötik. Vagyis most nagyon sok vállalkozás van kapcsolatban a kereskedőjével, és tárgyalja azt, hogy a következő évi energiaellátási szerződése hogyan fog alakulni. Ezért különösen fontosnak tartjuk az ügyfelek és a fogyasztók figyelmét felhívni a tudatosságra és arra, hogy

kérjenek segítséget kereskedőiktől és beszélgessenek arról, hogy milyen megoldások és lehetőségek állnak rendelkezésükre”

– emelte ki.

Ráadásul nem elég az, ha egy vállalkozás – ahogy a korábbiakban – csak novemberben kezd el az energiabeszerzéssel foglalkozni, mert ez már nem egy jól kifizetődő stratégia – hangsúlyozta Nagy Zsuzsa. Az energiabeszerzésről akár napi szinten kell gondolkodni: „a kereskedővel az esetleges árkörnyezetről folyamatos beszélgetésben kell lenni, illetve gondolkodni kell arról, hogy mi az az energiaellátási konstrukció, amely célszerű lehet a vállalkozás számára, a fix áras vagy az indexált áras szerződés? Gondolkodnia kell a vállalkozásnak arról, hogy a saját fogyasztása áthelyezésével tud-e bármilyen módon pénzt spórolni és csökkenteni az energiaköltségeit, illetve az energiaellátás egyéb feltételeiről – mennyiségi paraméterek, fizetési feltételek – is célszerű folyamatosan egyeztetni a kereskedőkkel annak érdekében, hogy egy olyan konstrukció tudjon kialakulni, ami a vállalkozás számára a legkézenfekvőbb és legolcsóbb megoldást kínálja” – mondta az InfoRádióban a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnökhelyettese.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapjén készült.