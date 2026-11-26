Orbán Anita kifejtette: az újjáépítés kérdése is napirenden volt a miniszterelnök keddi kárpátaljai látogatásán, amelynek során egyebek mellett vasút- és közútfejlesztésekről, valamint új határátkelőhely megnyitásáról is egyeztettek.

Kárpátaljára nagyon sok ukrán ipari létesítmény áttelepült, tehát ez egy prosperáló része lett az ukrán gazdaságnak, és nagyon jó lenne, ha a kelet-magyarországi megyék részt tudnának venni egy újjáépítésben – fogalmazott a külügyminiszter.

A keddi Magyar-Zelenszkij találkozóról szólva elmondta: a felső szintű találkozón az irányokat jelölték ki, a következő lépés a kormányközi bizottság ülése lesz 2027 első negyedévében, és a két ország agrárminiszterei és gazdasági miniszterei is tárgyalnak majd egymással.

Orbán Anita az energetikai együttműködést kiemelve emlékeztetett, kőolajat már most vásárol Magyarország Ukrajnából, ennek a mennyiségét a cégek szerint duplázni lehetne. Ugyanakkor dízelt szállítunk Ukrajnának, ami pedig bevételt jelent a Mol-nak – tette hozzá.

A kétoldalú találkozóról Orbán Anita elmondta: a kapcsolatok újraindításában az elmúlt hat hónapban „kölcsönösen lépegettek" a felek, ukrán részről a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállítása volt a legfontosabb feladat, amikor pedig ez a folyamat elkezdődött, a magyar fél is lépett, és

„kinyitotta" az EU-csatlakozás egyes klaszterét.

Kiemelte: a magyar fél az ukrán parlament által megszavazott nyelvtörvény alkalmazásának felgyorsítását kérte, amit az ukrán fél megígért.

A törvény jogi betartatása az EU-s csatlakozási tárgyalások egyes klaszterében feltételként jelent meg, amennyiben Ukrajna nem teljesíti a magyar kisebbség jogait, akkor nem tud továbblépni a csatlakozási folyamatban – mutatott rá.

Az Ukrajnának nyújtandó 45 milliárd eurós hitelprogramról Orbán Anita azt mondta: Magyarország szeretne ebből a hitelből kimaradni.

Azt is megerősítette, hogy nem fogják blokkolni a folyamatot.

A kárpátaljai magyar-ukrán találkozóra sem nem hivatalos, sem hivatalos reakció nem érkezett a Kremlből – közölte Orbán Anita. Hozzátette: a diplomáciai kapcsolat továbbra is él Moszkvával, a tíz orosz diplomata kiutasítására kapott „tükörválasz" pedig „teljesen normális a diplomáciában".