Olajszállító tartályhajó süllyedt el Ibiza szigetétől mintegy 46 kilométerre, a balesetben egy férfi életét vesztette – közölte a Baleár-szigetek mentőszolgálata csütörtökön.

A máltai zászló alatt hajózó Med Emre nevű tanker a dél-spanyolországi Algecirasból tartott Barcelona felé, amikor a baleset bekövetkezett.

A 17 fős legénység további hat tagja könnyebb sérülést szenvedett, kórházba szállították őket Ibizán.

A tartályhajó 1,2 millió liter olajat szállított, ezért a spanyol hatóságok aktiválták a környezetszennyezés elleni vészhelyzeti tervet.

Pablo Gárriz, a szigetek vészhelyzeti főigazgatója elmondta: jelenleg a baleset lehetséges környezeti következményeinek felmérésére koncentrálnak. A következő órákban átvizsgálják a területet, hogy megállapítsák történt-e szivárgás, és ha igen, milyen mértékű.

A hatóságok a további döntésekhez még információkat gyűjtenek arról, hogy miért süllyedt el a tartályhajó, és hogy milyen egyéb rakomány maradhatott a fedélzeten.