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Jensen Huang, chief executive officer of Nvidia Corp., during a Bloomberg Television interview in London, UK, on Wednesday, Oct. 14, 2026. HuangÂ said he would halt the supply of chips to a customer that was developing unsafe AI software, though he doesnt believe that the current level of concern about the technology is warranted.Â Photographer:
Nyitókép: Jose Sarmento Matos/Bloomberg/Getty Images

Sajtóértesülés: elveszítheti pozícióját az Nvidia főnöke a kínai kémaffér miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Nvidia vezérigazgatója és társalapítója eltávolítására készülhet a kínai kém-affér miatt – állítja forrásaira hivatkozva egy üzleti lap. A mesterséges intelligenciához létfontosságú chipek gyártójának főnöke elismerte, hogy viszonyt folytatott egy kémkedéssel vádolt nővel. Felmerült egy második affér vádja is.

A Wall Street Journal exkluzív értesülése szerint az Nvidia igazgatótanácsa már Jensen Huang leváltását készíti elő, miután egy belső vizsgálat két házasságon kívüli kapcsolatot is feltárt. Az egyik viszony egy olyan nőhöz fűzte, akit az amerikai hírszerzés a kínai titkosszolgálatok feltételezett ügynökének tart. Ha Huang távozik, azzal véget érhet egy korszak a mesterséges intelligencia fejlődését meghatározó vállalatnál. A piac a napokban úgy reagált, hogy zuhanni kezdtek az úttörő technológiai cég papírjai.

A botrány középpontjában Alice Huang egy szingapúri adatelemző vállalat, a Megaspeed vezetője áll. A cég az Nvidia jelentős ügyfele volt, és amerikai hírszerzési tisztviselők szerint a névrokon nő a kínai titkosszolgálatoknak dolgozhatott.

A kapcsolat azért is keltett nagy figyelmet, mert a Megaspeed olyan vállalatok közé tartozott, amelyek az Nvidia csipjeiből építettek mesterségesintelligencia-adatközpontokat Délkelet-Ázsiában.

Felmerült a gyanú, hogy a vállalat az amerikai exportkorlátozásokat megkerülve a termékek egy részét továbbjuttathatta Kínába. Az amerikai kereskedelmi minisztérium már 2024 vége óta vizsgálta a céget.

A Wall Street Journal szerint a vállalatvezető egy másik viszonyt is folytatott az Nvidia egyik magas rangú vezetőjével, az egészségügyi üzletágat irányító Kimberly Powell-lel. Huang vasárnap levélben ismerte el a munkatársainak, hogy hűtlen volt feleségéhez, és bocsánatot kért családja, illetve a dolgozók bizalmának megsértéséért.

Az ügy azonban messze túlmutat a vállalatvezető magánéletén, hiszen az Nvidia a mesterségesintelligencia-forradalom egyik legfontosabb szereplője.

A vállalat grafikus processzorai, amelyek rendkívül nagy számítási teljesítményre képesek, a modern mesterséges intelligencia rendszereinek alapvető alkatrészei. Nélkülük a jelenlegi AI-fejlesztési verseny is elképzelhetetlen lenne.

Huang ennek a technológiai forradalomnak az egyik legismertebb arca. A bőrdzsekijéről és szinte állandó konferenciaszerepléseiről ismert 63 éves üzletember nemcsak a Szilícium-völgyben, hanem a nemzetközi politikában is komoly befolyásra tett szert. Rendszeresen találkozott amerikai és kínai vezetőkkel, Tajvanon pedig, ahol született, valóságos sztárként fogadják. A vállalat fontossága miatt Huang személye az amerikai-kínai technológiai versengés egyik kulcsszereplőjévé vált.

Donald Trump is szoros kapcsolatot alakított ki vele, és a napokban nyilvánosan kiállt mellette. Trump elnök korábban az Nvidia egyes csipjeinek kínai exportját is engedélyezte – a nemzetbiztonsági aggályok ellenére.

Ezek a döntések most a kongresszus és más amerikai illetékesek figyelmének középpontjába kerültek.

Jensen Huang leléptetése azért is okozhat komoly problémát, mert a cégnek nincs konkrét utódjelöltje. Huang mintegy hatvan közvetlen beosztottal dolgozik, és korábban azt mondta, nem hisz a hagyományos utódlástervezésben: szerinte a vezetőknek folyamatosan tovább kell adniuk a tudásukat. Az Nvidia saját tőzsdei dokumentumaiban ugyanakkor maga is figyelmeztetett arra, hogy túlságosan függ a régóta hivatalban lévő vezetőitől, és a megfelelő utódlás hiánya veszélyeztetheti a vállalat hosszú távú sikerét.

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