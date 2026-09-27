Szaúd-Arábia is beszáll az elektromos autók gyártásába – videók

Ha valaki azt mondja, Szaúd-Arábia, akkor ami azonnal az eszünkbe jut: sivatag és olaj. A királyság azonban azt próbálja bemutatni, hogy hiába a fosszilis fűtőanyag hozta el neki a gazdagságot, már a jövőbe tekint.

Eme törekvés részeként debütált a héten a szaúdiak első elektromos autója, illetve máris két modell.

Az Exobot nevű márka egyik darabja egy futurisztikus kinézetű sedan, a másik egy, a Batmobilt, a Halo videojátékot, vagy éppen a Tron sci-fit idéző terepjáró, szárny-szerűen felfelé nyíló ajtókkal.

A gyártó, a 2022-ben alapított Ceer nevű cég, a Szaúdi Befektetési Alap (PIF) és a tajvani Foxconn közös vállalata, amely arról vált híressé, hogy a legtöbb iPhone, iPad és Mac számítógép összeszerelője.

A vállalatot a szaúdi kormány Vision 2030 programja keretében hozták létre, amelynek célja: diverzifikálni a szaúdi gazdaságot és felszámolni az olajexporttól való függőséget.

A Ceer üzemet nyitott az ország nyugati partján fekvő, hangzatos nevű Abdullah Király Gazdasági Városban és a cél az, hogy ott egy valódi autógyártó központ épüljön fel. Az immár a Szaúdi Befektetési Alap által birtokolt amerikai márka, a Lucid is gyárat épít itt, több beszállítóhoz, például a Hyundai Tansys-hez hasonlóan.

A két Exobot kocsi üvegteteje a jelenlegi legnagyobb bármely, a világon gyártott autóé közül. A vállalat főnöke szerint maga a befolyásos Mohamed bin Szalman koronaherceg, az ország de facto vezetője (és egyben a befektetési alap főnöke) ragaszkodott a radikális formatervezéshez.

A cég dizájnigazgatója egyébként a McLarentől érkezett Rob Melville.

A két Exobot modell hátsó paneljén 32 fénycsík látható – ez főhajtás a szaúdi állam létrejöttének dátuma, 1932 előtt. A szaúdiak emellett azzal büszkélkednek, hogy telepakolták a gépeket csúcstechnológiával:

A vezérlőpanel érintőképernyős, de fizikai gombok is vannak rajta. A kormányzás a mechanikus kapcsolat nélküli, úgynevezett „steer by wire” technológiára épül, a hagyományos hangszórók helyén úgynevezett gerjesztő, vagy vibrációs hangszórókat találunk.

A hűtőrendszer a szaúdi hőségre tervezett és optimalizált légterelők és triplaborítású, hővisszaverő üvegre épülő, úgynevezett „halo-cooling” szisztéma.

A luxuskinézet mellett a cég szó szerint terepjárónak szánja a nagyobb, SUV-modellt, amely megbírkózik a sivatagi hőséggel és környezettel. Most a prototípusok végső ellenőrzése folyik és a tömeggyártás valószínűleg jövő januárban indul. Közben a szaúdiak a futballbajnokságukhoz hasonlóan nemzetközi szakembereket gyűjtöttek be a vállalkozásukhoz, 45 országból. Így a kocsikban ott lesz másoké mellett például a BMW és a horvát Rimac elektromoskocsi-gyártó cég technológiája is.