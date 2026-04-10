2026. április 11. szombat
Nyitókép: Unsplash.com

Olcsóbb lesz a dízel a külföldieknek a szomszédunkban

Infostart

Péntektől ismét változik a gázolaj ára Szlovákiában, legalábbis a külföldi rendszámú járművek esetében. Az új szabályozás értelmében április 10-étől éjféltől literenként 2 euróra csökken a gázolajár. Ez néhány centes mérséklést jelent az előző, 2,063 eurós szinthez képest.

A kettős árképzést a szlovák kormány még március 23-án vezette be az üzemanyagpiacon kialakult feszültségek miatt. A cél az volt, hogy megvédjék a hazai ellátást és megakadályozzák, hogy a viszonylag olcsóbb szlovákiai üzemanyag tömegesen külföldre áramoljon. Ennek részeként külön árat határoztak meg a külföldön nyilvántartott járművek számára, miközben a belföldi autósok továbbra is alacsonyabb áron tankolhatnak.

A mostani módosítás egy fontos enyhítést is tartalmaz: péntektől ismét engedélyezett a gázolaj exportja Szlovákiából. A kormány ezt azzal indokolja, hogy a piac az elmúlt hetekben stabilizálódott. Ugyanakkor több korlátozás továbbra is érvényben marad. Így például egy sofőr egyszerre legfeljebb tíz liter gázolajat tankolhat kannába, és a kettős árképzés rendszere sem szűnik meg.

A különleges ár kiszámítása a környező országok átlagáraihoz igazodik. Az alapot a lengyel, cseh és osztrák üzemanyagárak adják, amelyeket az Európai Bizottság minden héten közzétesz. A legfrissebb adatok szerint Lengyelországban 1,803 euró, Csehországban 1,977 euró, Ausztriában pedig 2,228 euró egy liter gázolaj ára. Ehhez képest Szlovákiában a belföldi fogyasztók számára továbbra is kedvezőbb, 1,751 eurós átlagár érvényes, ami a vizsgált országok közül a legalacsonyabb.

A szlovák pénzügyminisztérium hangsúlyozta: az intézkedések célja a hazai piac és a lakosság védelme. Bár az exportkorlátozást most feloldották, a kormány szerint indokolt a kettős árképzés fenntartása, hogy elkerüljék a készletek újbóli gyors kiáramlását.

Közben politikai vita is kibontakozott az üzemanyagválság kezeléséről. Az ellenzék bírálta Robert Fico kormányfőt, amiért szerintük nem közvetlenül az árakat csökkentő intézkedéseket – például adócsökkentést – részesít előnyben.

A miniszterelnök ezzel szemben egy másik irányt is felvázolt. Elképzelése szerint a kormány olcsóbbá teheti a tömegközlekedést, hogy ezzel csökkentse az autóhasználatot és az üzemanyag iránti keresletet. A javaslat – amelyet Jozef Ráž közlekedési miniszter terjesztett elő – két lehetséges változatot tartalmaz: az egyik szerint 50 százalékos kedvezményt kapnának az utasok az egyszeri jegyekre és a bérletekre, a másik pedig 30 százalékkal csökkentené a másodosztályú vonatjegyek árát.

A terv egyelőre nem végleges. Robert Fico jelezte, hogy a kormány csak akkor fogadja el, ha az üzemanyagpiaci helyzet ismét romlana. Az intézkedés ideiglenes lenne, várhatóan egy hónapig tartana. A vasúti kedvezmények 3-4 millió eurós terhet jelentenének az állami költségvetés számára. Az autóbusz-közlekedés esetében a kedvezmények finanszírozása az önkormányzatokra hárulna, ennek pontos költsége azonban egyelőre nem ismert.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot" tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

