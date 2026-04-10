Olcsóbb lesz a dízel a külföldieknek a szomszédunkban

A kettős árképzést a szlovák kormány még március 23-án vezette be az üzemanyagpiacon kialakult feszültségek miatt. A cél az volt, hogy megvédjék a hazai ellátást és megakadályozzák, hogy a viszonylag olcsóbb szlovákiai üzemanyag tömegesen külföldre áramoljon. Ennek részeként külön árat határoztak meg a külföldön nyilvántartott járművek számára, miközben a belföldi autósok továbbra is alacsonyabb áron tankolhatnak.

A mostani módosítás egy fontos enyhítést is tartalmaz: péntektől ismét engedélyezett a gázolaj exportja Szlovákiából. A kormány ezt azzal indokolja, hogy a piac az elmúlt hetekben stabilizálódott. Ugyanakkor több korlátozás továbbra is érvényben marad. Így például egy sofőr egyszerre legfeljebb tíz liter gázolajat tankolhat kannába, és a kettős árképzés rendszere sem szűnik meg.

A különleges ár kiszámítása a környező országok átlagáraihoz igazodik. Az alapot a lengyel, cseh és osztrák üzemanyagárak adják, amelyeket az Európai Bizottság minden héten közzétesz. A legfrissebb adatok szerint Lengyelországban 1,803 euró, Csehországban 1,977 euró, Ausztriában pedig 2,228 euró egy liter gázolaj ára. Ehhez képest Szlovákiában a belföldi fogyasztók számára továbbra is kedvezőbb, 1,751 eurós átlagár érvényes, ami a vizsgált országok közül a legalacsonyabb.

A szlovák pénzügyminisztérium hangsúlyozta: az intézkedések célja a hazai piac és a lakosság védelme. Bár az exportkorlátozást most feloldották, a kormány szerint indokolt a kettős árképzés fenntartása, hogy elkerüljék a készletek újbóli gyors kiáramlását.

Közben politikai vita is kibontakozott az üzemanyagválság kezeléséről. Az ellenzék bírálta Robert Fico kormányfőt, amiért szerintük nem közvetlenül az árakat csökkentő intézkedéseket – például adócsökkentést – részesít előnyben.

A miniszterelnök ezzel szemben egy másik irányt is felvázolt. Elképzelése szerint a kormány olcsóbbá teheti a tömegközlekedést, hogy ezzel csökkentse az autóhasználatot és az üzemanyag iránti keresletet. A javaslat – amelyet Jozef Ráž közlekedési miniszter terjesztett elő – két lehetséges változatot tartalmaz: az egyik szerint 50 százalékos kedvezményt kapnának az utasok az egyszeri jegyekre és a bérletekre, a másik pedig 30 százalékkal csökkentené a másodosztályú vonatjegyek árát.

A terv egyelőre nem végleges. Robert Fico jelezte, hogy a kormány csak akkor fogadja el, ha az üzemanyagpiaci helyzet ismét romlana. Az intézkedés ideiglenes lenne, várhatóan egy hónapig tartana. A vasúti kedvezmények 3-4 millió eurós terhet jelentenének az állami költségvetés számára. Az autóbusz-közlekedés esetében a kedvezmények finanszírozása az önkormányzatokra hárulna, ennek pontos költsége azonban egyelőre nem ismert.