Infostart.hu
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Petr Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO Katonai Bizottságának volt elnöke, független elnökjelölt az egyik vetélytársával, Danuse Nerudová közgazdásszal, a brünni Mendel Egyetem volt rektorával prágai rádióvitájukon a cseh elnökválasztás kétnapos első fordulójának első napján, 2023. január 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

A cseh elnök szerint a NATO-nak akkor is lenne értelme, ha az Egyesült Államok kilépne

Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint a NATO létezésének akkor is lenne értelme, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. A tábornokból lett államfő emlékeztetett: a NATO alapvetően védelmi szövetség. Vagyis csak akkor lép életbe a kollektív védelem, ha valamelyik tagállamot támadás éri. Irán azonban nem tagja a szövetségnek, és az Egyesült Államokat sem érte közvetlen támadás – így Pavel szerint nem indokolt elvárni a NATO automatikus részvételét a közel-keleti konfliktusban.

Prágában komoly bírálatokkal fogadták Donald Trump felvetését, miszerint az Egyesült Államok akár ki is léphet a NATO-ból. A kijelentés hátterében az áll, hogy az amerikai elnök szerint a szövetségesek nem nyújtottak elegendő támogatást az Irán elleni katonai műveletekhez. Donald Trump úgy véli, a NATO-tagoknak automatikusan csatlakozniuk kellett volna az Egyesült Államok fellépéséhez.

Ezzel szemben Petr Pavel cseh elnök emlékeztetett: a NATO alapvetően védelmi szövetség. Vagyis csak akkor lép életbe a kollektív védelem, ha valamelyik tagállamot támadás éri.

Irán azonban nem tagja a szövetségnek, és az Egyesült Államokat sem érte közvetlen támadás – így Petr Pavel szerint nem indokolt elvárni a NATO automatikus részvételét a közel-keleti konfliktusban.

Az államfő ugyanakkor egy fontos, elméleti kérdésre is kitért: szerinte a NATO-nak még akkor is lenne értelme, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Hangsúlyozta azonban, hogy ez komoly kihívást jelentene, és jelentős erőfeszítéseket igényelne a többi tagállamtól a közös védelem fenntartása érdekében.

Donald Trump felvetése más cseh politikusokat is reagálásra késztetett. Petr Fiala korábbi kormányfő, például úgy fogalmazott: az Egyesült Államok kilépése súlyos hiba lenne, amely nemcsak Európát, hanem magát Amerikát is gyengítené, és az egész világ biztonságára negatív hatással lenne.

Hasonlóan vélekedik Jana Černochová volt védelmi miniszter is, aki szerint a NATO gyengítése Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kedvez. Mint mondta,

a szövetség megbontása történelmi léptékű hiba lenne, ami tönkretenné a szabad világ legfőbb értékét: a szövetségesek közötti bizalmat.

A kijelentésre reagált az árnyékkormányfő, Martin Kupka is, aki az X-en azt írta, reméli, hogy ez „a partnerek jól ismert trumpi tesztelése”. „Ez azonban szép ajándék lenne Oroszországnak, Kínának, sőt minden autoriter rezsimnek és nagy terrorista csoportnak” – tette hozzá.

Petr Macinka külügyminiszter nem akarta kommentálni Donald Trump kijelentését. Azt mondta, megvárja a NATO ankarai csúcstalálkozóját, és hozzátette, hogy szerinte az Egyesült Államok nem akarja szétverni a szövetséget.

