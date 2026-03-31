Marco Rubio amerikai külügyminiszter a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én. Az idei fórumot február 13-15. között rendezik a bajor fõvárosban.
„Mi hasznunk van belőle?” – Marco Rubio szerint felül kell vizsgálni az USA–NATO viszonyt

Az amerikai külügyminiszter azt gondolja, egy szövetségnek csak akkor van értelme, ha kölcsönösen segítik egymást a felek, a közel-keleti konfliktusban azonban Washington csalódott egyes NATO-tagállamokban.

Az amerikai külügyminiszter az al-Dzsazírának adott interjújában „nagyon kiábrándítónak” nevezte az Egyesült Államok és a NATO közötti viszonyt, miután érvelése szerint egyes tagállamok egyoldalúan felrúgtak korábbi megállapodásokat – írja a hvg.hu az amerikai külügyminisztérium beszámolója alapján.

Marco Rubio szerint a NATO-n belüli együttműködés alapvetően előnyös lenne Washington számára, mert így katonailag megjelenhetnek a világ olyan pontjain – Európában is –, ahol egyébként nem lenne lehetőségük katonaságot állomásoztatni. Úgy véli, ezt az állapotot azonban nemrég felrúgta Spanyolország azzal, hogy az USA számára kényes helyzetben megtagadta a bázisai használatát Iránnal szemben, és a légterét is lezárta a közel-keleti konfliktusban részt vevő amerikai gépek előtt.

„Ilyenkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mi haszna ebből az Egyesült Államoknak”

– fogalmazott sokat sejtetően Marco Rubio.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: mindig elkötelezett volt abban, hogy jó partneri viszony legyen a NATO-n belül, de szerinte ennek egyik feltétele egyebek mellett a közös bázishasználati jog is. „De ha a NATO csak arról szól, hogy nekünk kell megvédeni Európát, ám a bázisaikhoz nem férünk hozzá, amikor szükségünk lenne rájuk, az nem túl jó megállapodás” – fejtegette Marco Rubio.

Az amerikai külügyminiszter szerint a NATO és az USA viszonyát a közel-keleti háború lezárása után felül kell vizsgálni. Azt gondolja, egy szövetségnek csak akkor van értelme, ha kölcsönösen segítik egymást a felek. „Reméljük, hogy ezt helyre tudjuk hozni. Lesz időnk foglalkozni vele a háború után” – mondta Marco Rubio.

Esésbe kapcsolt az olajár

Esésnek indultak az olajárak, miután Irán és az Egyesült Államok is jelezte: nyitottak lehetnek a fegyveres konfliktus rendezésére.

Meglepő dolog derült ki az endometriózisról: ez a mindennapi dolog súlyosbíthatja vagy enyhítheti a tüneteket

Egy friss kutatás szerint az életmód és a táplálkozás alakítása segítséget nyújthat az endometriózisban.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

