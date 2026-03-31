„Mi hasznunk van belőle?” – Marco Rubio szerint felül kell vizsgálni az USA–NATO viszonyt

Az amerikai külügyminiszter az al-Dzsazírának adott interjújában „nagyon kiábrándítónak” nevezte az Egyesült Államok és a NATO közötti viszonyt, miután érvelése szerint egyes tagállamok egyoldalúan felrúgtak korábbi megállapodásokat – írja a hvg.hu az amerikai külügyminisztérium beszámolója alapján.

Marco Rubio szerint a NATO-n belüli együttműködés alapvetően előnyös lenne Washington számára, mert így katonailag megjelenhetnek a világ olyan pontjain – Európában is –, ahol egyébként nem lenne lehetőségük katonaságot állomásoztatni. Úgy véli, ezt az állapotot azonban nemrég felrúgta Spanyolország azzal, hogy az USA számára kényes helyzetben megtagadta a bázisai használatát Iránnal szemben, és a légterét is lezárta a közel-keleti konfliktusban részt vevő amerikai gépek előtt.

„Ilyenkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mi haszna ebből az Egyesült Államoknak”

– fogalmazott sokat sejtetően Marco Rubio.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: mindig elkötelezett volt abban, hogy jó partneri viszony legyen a NATO-n belül, de szerinte ennek egyik feltétele egyebek mellett a közös bázishasználati jog is. „De ha a NATO csak arról szól, hogy nekünk kell megvédeni Európát, ám a bázisaikhoz nem férünk hozzá, amikor szükségünk lenne rájuk, az nem túl jó megállapodás” – fejtegette Marco Rubio.

Az amerikai külügyminiszter szerint a NATO és az USA viszonyát a közel-keleti háború lezárása után felül kell vizsgálni. Azt gondolja, egy szövetségnek csak akkor van értelme, ha kölcsönösen segítik egymást a felek. „Reméljük, hogy ezt helyre tudjuk hozni. Lesz időnk foglalkozni vele a háború után” – mondta Marco Rubio.