Rendőrök, mentők és tűzoltók bérét vágták meg, forr a levegő a szomszédban

A Szlovák Rendőrségi Szakszervezet elnöke, Peter Jakubík az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat, valamint a Büntetés-végrehajtási Testület képviselőivel egyeztetve arról számolt be, hogy a konszolidációs csomag következtében a rendőrök és a tűzoltók fizetése több tíz, sőt esetenként akár több mint száz euróval is csökkent. A börtönőrök 16-30 euróval kaptak kevesebbet januárban. Jakubík szerint a rendőrök és tűzoltók sorra jelzik elégedetlenségüket. Úgy fogalmazott: ez valódi nettó bércsökkenés, amely már az év első fizetésében megmutatkozott, és semmilyen kompenzáció nem társul hozzá.

A szakszervezetek egy másik problémára is felhívták a figyelmet: egyre nagyobb az aránytalanság a minimálbér és a közszférában alkalmazott bértáblák között. Miközben a minimálbér évről évre emelkedik, az alsó besorolási kategóriákban dolgozók fizetése nem követi ezt a növekedést. 2026-ban a szlovák minimálbér összege eléri a 915 eurót. Ezzel szemben a tűzoltóságnál és a mentőszolgálatnál a két évnél rövidebb gyakorlattal rendelkező, legalacsonyabb besorolású alkalmazottak kezdő bére 837 euró 50 cent, illetve 886 euró 50 cent. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egyes kezdő mentősök és tűzoltók kevesebbet keresnek, mint a törvényben meghatározott minimálbér.

A rendőrök helyzete sem sokkal kedvezőbb: a legalacsonyabb fizetés 1000 euró 50 cent, ami ugyan meghaladja a minimálbért, de ahhoz képest csekély különbséget jelent, különösen a felelősségteljes és kockázatos munkakörülményekhez mérten.

A szakszervezetek közlése szerint a belügyminisztériummal folytatott korábbi egyeztetések nem hoztak kézzelfogható eredményt, ugyanakkor továbbra is készek tárgyalni. Ha azonban a kormány és a tárca nem kínál méltányos megoldást, minden törvényes eszközt igénybe vesznek érdekeik védelmében, és a nyilvános tiltakozás lehetőségét sem zárják ki.

A szlovák belügyminisztérium szóvivője, Matej Neumann hangsúlyozta: a tárca tisztában van a megszorítások negatív következményeivel, és még ebben az évben megoldást szeretne találni a bérekkel kapcsolatos problémákra. Hozzátette ugyanakkor, hogy a 2025-ös konszolidációs csomag jelenlegi formájában nem tette lehetővé a helyzet rendezését.

Az ügyre az ellenzék is reagált. A Szabadság és Szolidaritás párt képviselői sajtótájékoztatón hívták fel a figyelmet arra, hogy a rendőrség már most is súlyos létszámhiánnyal küzd, és a fizetések csökkenése tovább rontja a pálya vonzerejét a fiatalok számára. A párt szerint Matúš Šutaj Eštok belügyminiszternek a közelmúlt kudarcai után le kellene mondania.