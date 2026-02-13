ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.78
usd:
319.71
bux:
0
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar határon szolgált 25 tagú szlovák rendõri kontingens búcsúztatása a Készenléti Rendõrség budapesti objektumában 2016. augusztus 31-én. A magyar hatóságok a szlovák rendõrök segítségével 509 illegális bevándorló bejutását akadályozták meg. A szlovák kollégákat Balogh János, a Készenléti Rendõrség parancsnoka, az országos rendõrfõkapitány mûveleti helyettese búcsúztatta.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Rendőrök, mentők és tűzoltók bérét vágták meg, forr a levegő a szomszédban

Infostart / MTI

A szlovák kormány megszorító intézkedései miatt idén kevesebb pénzt visznek haza a rendőrök, a tűzoltók, a mentősök és a börtönőrök. A rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezetek szerint a januári fizetések máris érezhetően alacsonyabbak lettek, ami komoly felháborodást váltott ki az érintettek körében.

A Szlovák Rendőrségi Szakszervezet elnöke, Peter Jakubík az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat, valamint a Büntetés-végrehajtási Testület képviselőivel egyeztetve arról számolt be, hogy a konszolidációs csomag következtében a rendőrök és a tűzoltók fizetése több tíz, sőt esetenként akár több mint száz euróval is csökkent. A börtönőrök 16-30 euróval kaptak kevesebbet januárban. Jakubík szerint a rendőrök és tűzoltók sorra jelzik elégedetlenségüket. Úgy fogalmazott: ez valódi nettó bércsökkenés, amely már az év első fizetésében megmutatkozott, és semmilyen kompenzáció nem társul hozzá.

A szakszervezetek egy másik problémára is felhívták a figyelmet: egyre nagyobb az aránytalanság a minimálbér és a közszférában alkalmazott bértáblák között. Miközben a minimálbér évről évre emelkedik, az alsó besorolási kategóriákban dolgozók fizetése nem követi ezt a növekedést. 2026-ban a szlovák minimálbér összege eléri a 915 eurót. Ezzel szemben a tűzoltóságnál és a mentőszolgálatnál a két évnél rövidebb gyakorlattal rendelkező, legalacsonyabb besorolású alkalmazottak kezdő bére 837 euró 50 cent, illetve 886 euró 50 cent. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egyes kezdő mentősök és tűzoltók kevesebbet keresnek, mint a törvényben meghatározott minimálbér.

A rendőrök helyzete sem sokkal kedvezőbb: a legalacsonyabb fizetés 1000 euró 50 cent, ami ugyan meghaladja a minimálbért, de ahhoz képest csekély különbséget jelent, különösen a felelősségteljes és kockázatos munkakörülményekhez mérten.

A szakszervezetek közlése szerint a belügyminisztériummal folytatott korábbi egyeztetések nem hoztak kézzelfogható eredményt, ugyanakkor továbbra is készek tárgyalni. Ha azonban a kormány és a tárca nem kínál méltányos megoldást, minden törvényes eszközt igénybe vesznek érdekeik védelmében, és a nyilvános tiltakozás lehetőségét sem zárják ki.

A szlovák belügyminisztérium szóvivője, Matej Neumann hangsúlyozta: a tárca tisztában van a megszorítások negatív következményeivel, és még ebben az évben megoldást szeretne találni a bérekkel kapcsolatos problémákra. Hozzátette ugyanakkor, hogy a 2025-ös konszolidációs csomag jelenlegi formájában nem tette lehetővé a helyzet rendezését.

Az ügyre az ellenzék is reagált. A Szabadság és Szolidaritás párt képviselői sajtótájékoztatón hívták fel a figyelmet arra, hogy a rendőrség már most is súlyos létszámhiánnyal küzd, és a fizetések csökkenése tovább rontja a pálya vonzerejét a fiatalok számára. A párt szerint Matúš Šutaj Eštok belügyminiszternek a közelmúlt kudarcai után le kellene mondania.

Kezdőlap    Tudósítóink    Rendőrök, mentők és tűzoltók bérét vágták meg, forr a levegő a szomszédban

rendőrség

megszorítás

szlovákia

fizetés

tűzoltóság

börtönőr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ukrajnában ezzel elhárult az államcsőd veszélye. Ez egy utolsó utáni mentőöv Ukrajnának, amely már nehezen finanszírozható az eladósodottsága miatt – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban. A pénzt a oktatás, egészségügy és az állam működésére kell költeni, kérdés, hogy mindez mennyire kontrollálható – tette hozzá.
 

Szijjártó Péter: nem jön olaj a Barátság vezetéken, Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a magyar választásba

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Műanyagszemcsék kerültek Magyarországon iskolai és óvodai menzák ételeibe

Műanyagszemcsék kerültek Magyarországon iskolai és óvodai menzák ételeibe

Polisztirolszemcsékkel szennyezett só került közétkeztetőkbe országszerte, a gyártó elismerte a problémát. A Gödöllőn először észlelt, hungarocellszerű golyócskák több megyében is megjelentek az iskolai és óvodai menzák ételeiben, a hatóságok vizsgálatot indítottak - jelentette a 444.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik

Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik

A szennyezett sót forgalmazó cég elismerte, hogy az alapanyagot újrahasznosított, szennyezett zsákokban kapta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 17:26
Mit rúg fel a ManU-tulaj „gyarmatosítottak bennünket a bevándorlók” megjegyzése?
2026. február 12. 14:03
Beneš-dekrétumok ügye: döntött az Alkotmánybíróság, jön a folytatás
×
×
×
×