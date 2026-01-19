Robert Fico az amerikai atomalkuval egyensúlyoz a nagyhatalmak között

Washingtonban Robert Fico és az amerikai energiaügyi miniszter, Christopher A. Wright kormányközi megállapodást írt alá a polgári nukleáris együttműködés bővítéséről. Az egyezmény előkészíti egy új, 1200 megawattos atomerőműblokk megépítését a jaslovské bohunicei atomerőműben. A beruházás értéke a becslések szerint 15-20 milliárd euró, és Szlovákia történetének egyik legnagyobb energetikai fejlesztése lehet.

Robert Fico szerint Szlovákia számára nincs más reális út az energiafüggetlenség felé. Úgy fogalmazott: a klímacélok és a növekvő energiaigény atomenergia nélkül nem teljesíthetők. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés erősíti az ország energiabiztonságát, miközben megmaradnak a jó tapasztalatok az orosz technológiával is.

A kormányfő szerint a projekt külföldi befektetésekből valósulna meg, így nem terhelné a szlovák állampolgárok pénztárcáját.

Az amerikai látogatás másik csúcspontja a Donald Trumppal való találkozó volt. Fico a floridai Mar-a-Lago rezidencián, Trump saját nappalijában tárgyalt az amerikai elnökkel. A szlovák miniszterelnök ezt a tisztelet és a bizalom jelének nevezte. A megbeszélésen szó volt az ukrajnai háborúról, az Európai Unió helyzetéről és a kétoldalú kapcsolatokról is. Robert Fico szerint Donald Trump kifejezetten kíváncsi volt Szlovákia álláspontjára, mert – ahogy fogalmazott – „nem vagyunk brüsszeli papagájok”, hanem szuverén véleményt képviselünk. A kormányfő azt is elmondta, hogy teljes egyetértés volt köztük abban: az Európai Unió intézményi szinten politikai válságban van, és reformokra szorul.

Az amerikai út azonban heves politikai vitát váltott ki odahaza. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett az atomerőmű-projekt miatt.

Szerintük a kormány nem tájékoztatja kellően a nyilvánosságot a beruházás kockázatairól és költségeiről.

Robert Fico ezt határozottan visszautasította. Közösségi oldalán azt írta: az amerikai út teljes mértékben összhangban van a szuverén szlovák külpolitikával. Szerinte Szlovákia nem lehet sem keleti, sem nyugati nagyhatalmak „ügynöke”, kizárólag a saját érdekeit kell képviselnie. „Én Szlovákia ügynöke vagyok, voltam és maradok” – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint „csak a bolond nem használná ki” egy új atomerőműblokk megépítésének lehetőségét, mert az hosszú távon biztosítja az ország energiabiztonságát és gazdasági stabilitását. Robert Fico úgy látja, az amerikai megállapodás és a Trump-találkozó egyértelmű üzenet arra vonatkozóan, hogy Szlovákia saját, szuverén úton akar haladni a világpolitikában.