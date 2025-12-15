ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és Robert Kaliňák védelmi miniszter bejelenti a szlovák csendőrjárőrök szolgálatba állását Malackán
Nyitókép: Facebook/Matúš Šutaj Eštok

Már csendőrök is megállíthatják a sofőrt vagy a gyalogost Szlovákiában – mutatjuk, mi a feladatuk és mihez van joguk

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A hétvégén szolgálatba álltak Szlovákiában a csendőrjárőrök. Az első bevetés során négy településre vezényeltek ki csendőröket, akik elsősorban vidéki térségekben teljesítenek szolgálatot, feladatuk az állami rendőrség tehermentesítése.

Kezdésként hét járőr állt szolgálatba: kettő a nyugat-szlovákiai Malackán, egy Bánon, kettő Kapiban, valamint további kettő Zólyomlipcsén. A szolgálat kezdetét malackai sajtótájékoztatóján jelentette be Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter és Robert Kaliňák védelmi miniszter. Kaliňák elmondta, hogy eddig több mint 1100 hivatásos katona, 250 aktív rendőr, valamint 200, nemrég leszerelt rendőr jelentkezett a csendőri testület soraiba. Több mint 340 csendőrt már kiképeztek, és fokozatosan vetik be őket. Jelenleg a rendszer 40 járőr egyidejű működtetésére képes, ami

mintegy 1500 kiképzett jelentkező bevonását tenné lehetővé.

A csendőrök a rendőrség irányítása alatt teljesítenek szolgálatot. Elsősorban a vidéki térségekben, illetve ott segítik a rendőrséget, ahol a rendőri jelenlét nem elegendő a közrend fenntartásához. Matúš Šutaj Eštok hangsúlyozta, hogy hasonló egységek más országokban is működnek, és a csendőrség a közbiztonság fontos része. Jelenleg egyeztetések folynak a városi és községi rendőrségekkel is, hogy megerősítsék hatásköreiket.

A szolgálatban lévő csendőrök „csendőrség” feliratú járműveken teljesítenek szolgálatot, katonai egyenruhát viselnek, sárga karszalaggal. A védelmi tárca vezetője szerint jelenleg nincs szükség a rendőrökéhez hasonló öltözetre, de a jövőben változhat az egyenruhájuk. A csendőrök a fizetésüket a védelmi minisztériumtól kapják.

A csendőrök feladata a közbiztonság erősítése, de a jogköreik nem korlátlanok.

Szolgálat közben viselhetnek fegyvert, és szükség esetén kényszerítő eszközöket is alkalmazhatnak.

Ha a helyzet indokolja, előállíthatnak vagy őrizetbe vehetnek valakit, de csak átmenetileg: az érintettet haladéktalanul át kell adniuk a rendőrségnek vagy a katonai rendészetnek, és az őrizet legfeljebb 24 óráig tarthat.

A csendőrök a közúti forgalomban is jogosítványokkal rendelkeznek. Irányíthatják a forgalmat, megállíthatják és ellenőrizhetik a járműveket, valamint figyelhetik a közlekedési szabályok betartását. Bizonyos szabálysértések esetén helyszíni bírságot is kiszabhatnak, ha az a közlekedés biztonságát vagy folyamatosságát érinti. Ugyanakkor alkoholszondás vizsgálatra nem kötelezhetik a járművezetőket.

A csendőri testület létrehozását az ország védelmi és biztonsági ellenálló képességének növelését célzó törvény tette lehetővé. A csendőrségnek volt rendőrök és hivatásos katonák lehetnek a tagjai szabadidejükben, anyagi ellenszolgáltatásért. Fő feladatuk, hogy segítsék a rendőrséget a közrend fenntartásában, főként a gyéren lakott térségekben, ahová nem jut kellő számú rendőrjárőr.

KAPCSOLÓDÓ HANG

