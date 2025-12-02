Hamarosan új kormány alakulhat Prágában

A prágai várba ezúttal az ANO mozgalom három újabb jelöltje érkezett. Mindannyian méltatták Petr Pavel felkészültségét, a tárgyalásokat pedig tárgyilagosnak és konstruktívnak nevezték. Az új cseh kormány iránti bizalmi szavazásra várhatóan január közepén kerül sor.

Elsőként Karel Havlíček, az ANO alelnöke vett részt a találkozón, aki az ipari és kereskedelmi minisztérium irányítására készül. A tárcát már korábban is vezette Andrej Babiš kormányában, s egy ideig a közlekedési miniszteri posztot is betöltötte. „Az államfő jól áttanulmányozta a gazdasági programunkat. Nincsenek benne olyan pontok, amelyekben ne tudnánk egyetérteni” – mondta Havlíček. Közölte, hogy Pavellel egyetértettek abban, ahogy a gazdaságpolitikát irányítani kell:

át kell ívelnie az egyes tárcák hatáskörein, ambíciókkal és célokkal kell rendelkeznie.

Havlíčeket Alena Schillerová, az ANO alelnöke és pénzügyminiszter-jelöltje követte, aki szintén betöltötte már ezt a tisztséget a korábbi Babiš-kormányban. A találkozót tárgyilagosnak és konstruktívnak nevezte. „Nyílt, udvarias és kellemes beszélgetés volt, sok mindenben egyetértettünk” – mondta Schillerová, kiemelve, hogy az elnök jól felkészült. Elmondása szerint tájékoztatta Petr Pavelt arról, hogy hivatalba lépése után mielőbb több eszközt is bevezetne a szürkegazdaság elleni küzdelemben.

Aleš Juchelka a találkozót nagyon udvariasnak és korrektnek nevezte. „Valóban jól tájékozott az egyes témákban, például a szociális szolgáltatások területén. Érdeklődött a nyugdíjakról, a hátrányos helyzetű térségekről és a minisztérium előtt álló feladatokról is” – mondta a munkaügyi és szociális tárca élére jelölt politikus. Az államfő rákérdezett a nyugdíjkorhatár maximálását célzó tervre is, amelyet a leendő kormány szeretne megvalósítani. Juchelka szerint úgy tűnt, Pavel a jövőben elfogadja majd az új kormány nyugdíjreform-intézkedéseit.

Aleš Juchelka egy különleges Biblia-kiadással ajándékozta meg Pavelt, amelyet Csehszlovákia alapításának 100. évfordulója alkalmából jelentettek meg.

Az új cseh kormány iránti bizalmi szavazásra várhatóan január közepén kerül sor. A 200 tagú parlamenti alsóházban az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van. Petr Pavel a múlt pénteken kezdte meg az informális találkozókat az ANO, az SPD és az Autósok mozgalom miniszterjelöltjeivel. A három párt a koalíciós szerződést már októberben aláírta, és megegyeztek a kabinet programnyilatkozatában is. A konzultációk a Prágai Vár szerint egész héten folytatódnak, kivéve szerdán, amikor a cseh elnök az esztergomi V4-es csúcstalálkozón vesz részt.