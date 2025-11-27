Andrej Babiš átadta a miniszterjelöltek névsorát az államfőnek, aki egyesével beszél majd velük

A kormány élére várhatóan maga Andrej Babiš kerül. A tervezett kabinet 16 tagú lesz: nyolc minisztert az ANO adna, hármat a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, négy tárca pedig az Autósok nevű tömörülésé lenne.

A szerdai találkozó után Andrej Babiš arról beszélt: az államfő a következő két hétben egyenként szeretne találkozni a miniszterjelöltekkel, hogy megismerje terveiket. Petr Pavel azonban fenntartásokat fogalmazott meg egy névvel kapcsolatban: az Autósok által környezetvédelmi miniszternek javasolt Filip Turekkel szemben.

Filip Tureket korábban külügyminiszternek jelölték volna, de nyilvánosságra kerültek korábbi internetes bejegyzései, amelyeket sokan rasszistának vagy idegengyűlölőnek tartottak. Az államfő jelezte:

ha ezek a bejegyzések valóban tőle származnak, akkor nem nevezheti ki külügyminiszternek.

Az Autósok azonban kitartottak mellette, és csak a jelölt pozícióját változtatták meg: Filip Turek most a környezetvédelmi tárcára pályázik. A külügyminiszteri posztra így a pártelnök, Petr Macinka került. Őt viszont állítólagos zöldellenes álláspontjai miatt éri bírálat. Andrej Babiš úgy fogalmazott: a problémát az Autósoknak kell rendezniük.

Bár hivatalos bejelentés még nem történt, a cseh média közzétette a miniszterjelöltek teljes névsorát. Eszerint Babiš két bizalmasa, Alena Schillerová és Karel Havlíček kaphatja a pénzügyi, illetve az ipari és kereskedelmi tárcát. A belügyminiszter ismét Ľubomír Metnar lehet, aki a korábbi Babiš-kormányban is betöltötte ezt a posztot. Az ANO több jelöltje tehát már rendelkezik korábbi miniszteri tapasztalattal.

Az új külügyminiszter-jelölt, Petr Macinka korábban Václav Klaus államfő sajtóstábjában dolgozott. A védelmi tárcát az SPD jelöltje, Jaromír Zuna vezetheti majd, aki a cseh hadsereg vezérkari főnökének helyettese volt.

Andrej Babiš – aki 2017 és 2021 között már állt a kormány élén – kijelentette:

minden a tervek szerint halad, és bízik benne, hogy már kinevezett miniszterelnökként képviselheti Csehországot a december 18-ai európai uniós csúcson.

Az államfő ugyanakkor azt kérte tőle: még kinevezése előtt nyilvánosan tisztázza, hogyan kívánja rendezni a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget. A törvény szerint ugyanis miniszter nem lehet olyan cég tulajdonosa, amely állami támogatásra jogosult. Andrej Babiš Csehország egyik leggazdagabb embere, az Agrofert holding egyedüli tulajdonosa. A jogszabályok alapján az összeférhetetlenséget a kinevezést követő 30 napon belül meg kell szüntetnie.