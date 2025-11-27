ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sadak Souici

Andrej Babiš átadta a miniszterjelöltek névsorát az államfőnek, aki egyesével beszél majd velük

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban újabb lépést tettek a kormányalakítás felé. Andrej Babiš, az októberi parlamenti választások győztese, az ANO mozgalom vezetője szerdán Prágában átadta Petr Pavel államfőnek az új kormány miniszterjelöltjeinek listáját. A hárompárti koalíció a jelölteket kedden este véglegesítette, de nevüket eddig nem hozták nyilvánosságra, először a köztársasági elnököt akarták tájékoztatni.

A kormány élére várhatóan maga Andrej Babiš kerül. A tervezett kabinet 16 tagú lesz: nyolc minisztert az ANO adna, hármat a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, négy tárca pedig az Autósok nevű tömörülésé lenne.

A szerdai találkozó után Andrej Babiš arról beszélt: az államfő a következő két hétben egyenként szeretne találkozni a miniszterjelöltekkel, hogy megismerje terveiket. Petr Pavel azonban fenntartásokat fogalmazott meg egy névvel kapcsolatban: az Autósok által környezetvédelmi miniszternek javasolt Filip Turekkel szemben.

Filip Tureket korábban külügyminiszternek jelölték volna, de nyilvánosságra kerültek korábbi internetes bejegyzései, amelyeket sokan rasszistának vagy idegengyűlölőnek tartottak. Az államfő jelezte:

ha ezek a bejegyzések valóban tőle származnak, akkor nem nevezheti ki külügyminiszternek.

Az Autósok azonban kitartottak mellette, és csak a jelölt pozícióját változtatták meg: Filip Turek most a környezetvédelmi tárcára pályázik. A külügyminiszteri posztra így a pártelnök, Petr Macinka került. Őt viszont állítólagos zöldellenes álláspontjai miatt éri bírálat. Andrej Babiš úgy fogalmazott: a problémát az Autósoknak kell rendezniük.

Bár hivatalos bejelentés még nem történt, a cseh média közzétette a miniszterjelöltek teljes névsorát. Eszerint Babiš két bizalmasa, Alena Schillerová és Karel Havlíček kaphatja a pénzügyi, illetve az ipari és kereskedelmi tárcát. A belügyminiszter ismét Ľubomír Metnar lehet, aki a korábbi Babiš-kormányban is betöltötte ezt a posztot. Az ANO több jelöltje tehát már rendelkezik korábbi miniszteri tapasztalattal.

Az új külügyminiszter-jelölt, Petr Macinka korábban Václav Klaus államfő sajtóstábjában dolgozott. A védelmi tárcát az SPD jelöltje, Jaromír Zuna vezetheti majd, aki a cseh hadsereg vezérkari főnökének helyettese volt.

Andrej Babiš – aki 2017 és 2021 között már állt a kormány élén – kijelentette:

minden a tervek szerint halad, és bízik benne, hogy már kinevezett miniszterelnökként képviselheti Csehországot a december 18-ai európai uniós csúcson.

Az államfő ugyanakkor azt kérte tőle: még kinevezése előtt nyilvánosan tisztázza, hogyan kívánja rendezni a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget. A törvény szerint ugyanis miniszter nem lehet olyan cég tulajdonosa, amely állami támogatásra jogosult. Andrej Babiš Csehország egyik leggazdagabb embere, az Agrofert holding egyedüli tulajdonosa. A jogszabályok alapján az összeférhetetlenséget a kinevezést követő 30 napon belül meg kell szüntetnie.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Andrej Babiš átadta a miniszterjelöltek névsorát az államfőnek, aki egyesével beszél majd velük

csehország

választás

miniszterelnök

lista

miniszterjelölt

andrej babis

petr pavel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Andriy Yermak, 54, has been the Ukrainian president's chief of staff throughout Russia's full-scale war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 20:01
A Beneš-dekrétumok árnyéka ismét rávetül a szlovák politikára, parázs vitát robbantva ki
2025. november 28. 19:22
Vezéráldozat? Washington is ki akarta rúgatni az ukrán kabinetfőnököt
×
×
×
×