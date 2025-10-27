ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a tömörülés választási programjának ismertetésére érkezik az észak-morvaországi Ostravában tartott kampányrendezvényen 2025. szeptember 4-én. Csehországban október 3-i kezdettel kétnapos parlamenti választásokat tartanak.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Alakul a Babis-kabinet: mutatjuk, milyen irányt vesz a cseh politika

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban a parlamenti választások után közel egy hónappal előrehaladott szakaszba érkeztek a kormányalakítási tárgyalások. Az ANO mozgalom, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt, vagyis az SPD, valamint az Autósok mozgalom közösen készül kormányt alakítani. A koalíciós pártok kompromisszumok árán jutottak közös nevezőre a kormányprogram főbb pontjaiban.

Az ANO elnöke, Andrej Babis hétfő délelőtt a prágai várban tájékoztatta Petr Pavel államfőt a koalíciós tárgyalások eddigi eredményeiről, és bemutatta a készülő kormányprogramot. A köztársasági elnök csak azután nevezheti ki az új miniszterelnököt, hogy a parlament november 3-án megtartja alakuló ülését, és a leköszönő Fiala-kabinet benyújtja lemondását.

Csehországban egy hagyományos köztes lépés, mielőtt az államfő valakit kinevezne kormányfőnek, és hivatalos megbízatást adna neki a kormányalakításra, hogy kormányalakítási tárgyalásokkal bízzza meg a képviselőházi választásokon győztes párt vezetőjét.

A minisztériumi helyek elosztásáról már a választások után néhány nappal megállapodtak. Az új kabinet 16 tagból áll majd: kilenc minisztert ad az ANO, hármat az SPD, négyet pedig az Autósok. A koalíciós pártok kompromisszumok árán jutottak közös nevezőre a kormányprogram főbb pontjaiban. Az ANO alelnöke, Karel Havlícek szerint

a dokumentum túlnyomórészt az ANO választási ígéreteit tükrözi, de szociálisan érzékeny, jobbközép irányvonalat képvisel.

A három párt megállapodott abban, hogy első parlamenti lépésként leállítják a vállalkozói járulékok tervezett emelését, és visszatérnek ahhoz az építési törvényhez, amely központi építési hivatalt hozna létre.

Fontos intézkedés lesz a villamos energia szabályozott árának csökkentése is. Havlícek szerint januártól a háztartások számára 15 százalékkal, a vállalatok esetében pedig ennél is nagyobb mértékben mérséklődhetnek a tarifák. A gazdasági intézkedések között szerepel az elektronikus pénztárgép-rendszer újbóli bevezetése és a vállalati adók csökkentése. A nyugdíjkorhatárt ismét 65 évre állítanák vissza, és növelnék az állami befizetéseket az egészségbiztosítási rendszerbe.

A koalíciós program megerősíti Csehország elkötelezettségét a NATO és az Európai Unió mellett, ugyanakkor lehetőséget adna népszavazásokra bizonyos nemzetközi kérdésekben – de nem az EU- vagy NATO-tagság ügyében. Tomio Okamura, az SPD elnöke elismerte, hogy pártja eredetileg népszavazást szeretett volna ezekről a kérdésekről, de végül engedniük kellett.

A három párt egyetért abban is, hogy elutasítják az Európai Unió migrációs paktumát, és kritikusan viszonyulnak a Green Deal programhoz.

Nem támogatják az emissziós engedélyezési rendszer kiterjesztését a közlekedésre és a háztartásokra.

A külpolitika terén a Visegrádi Négyek együttműködésének megerősítése lesz a cél. Az Autósok szerint a V4-országok kapcsolatát újra kell építeni, mert az ukrajnai háborúval kapcsolatos eltérő álláspontok miatt az utóbbi években meggyengültek.

A koalíciós szerződésről és a parlamenti pozíciók elosztásáról a pártok a hét közepén tárgyalnak tovább. Várhatóan az új többség Tomio Okamurát javasolja majd a képviselőház elnöki posztjára. Ha a folyamat a tervek szerint halad, az új Babis-kormány akár november elején hivatalba léphet.

