2025. október 3. péntek
an attacker with a knife violent attacking with a knife
Nyitókép: Elmar Gubisch/Getty Images

Kiderült, ki gyilkolt autóval, majd késsel a manchesteri zsinagógánál

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.

Azonosította a rendőrség a manchesteri zsinagóga ellen csütörtökön elkövetett késeléses és gázolásos merénylet tettesét.

A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján elkövetett támadás az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A Scotland Yard csütörtök délután terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.

A manchesteri rendőrség késő esti tájékoztatása szerint az elkövető hivatalos azonosítása még nem történt meg, de a vizsgálatot végző nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy a támadást egy 35 éves szíriai származású brit állampolgár, Jihad Al-Shamie hajtotta végre.

A rendőrségi tájékoztatás szerint a feltételezett tettes testére erősített, robbanószerkezetre hasonlító gyanús tárgy a szakértői vizsgálatok alapján "nem volt működőképes".

A manchesteri rendőrség közölte azt is, hogy eddig három embert – két férfit és egy nőt – vettek őrizetbe terrorcselekmény elkövetésének előkészítése gyanújával.

A csütörtök esti beszámoló szerint három embert kezelnek kórházban súlyos sérülésekkel. Egyiküket a merénylő elütötte autójával, a másikat pedig megkéselte. A harmadik sebesült akkor szerezhette sérüléseit, amikor a rendőrök megfékezték a támadót – fogalmaz további részletek nélkül a manchesteri rendőrség.

A tájékoztatás szerint a rendőrség még vizsgálja a zsinagóga elleni támadás indítékait.

