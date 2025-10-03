ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 3. péntek
David star at blue sky - Orthodox sign as the interweaving of barbed wire. Concept for anti-Semitism, jewish memory day.Six-pointed Star of barbed wire symbol of the suffering of the Jewish people
Nyitókép: stokio / Getty Images

Brit főrabbi: tudtuk, hogy a zsidógyűlölet elkerülhetetlenül terrortámadáshoz vezet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nagy-britanniai zsidó közösség tudta, hogy a mélyen gyökerező zsidógyűlölet elkerülhetetlenül a manchesteri zsinagóga ellen elkövetett terrormerénylethez hasonló támadáshoz vezet - mondta pénteken Sir Ephraim Mirvis, a 300 ezres brit zsidóság országos főrabbija.

A vallási vezető a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette: osztja a manchesteri zsidó közösség azon tagjainak véleményét, akik a támadás után azt mondták, hogy nem lepődtek meg a történteken. "Ez volt az a nap, amelynek eljövetelétől féltünk, de a lelkünk legmélyén tudtuk, hogy elkerülhetetlenül eljön, tekintettel arra a mélységes zsidógyűlöletre, amely ennek az országnak az utcáin, az egyetemeken, a közösségi médiában, egyes sajtótermékekben megnyilvánul" - fogalmazott a brit főrabbi.

Mirvis szerint ez a zsidógyűlölet jórészt akadálytalanul terjedhetett, és csak idő kérdése volt, hogy mikor következik be egy ilyen támadás. Hangsúlyozta: fel kell ismerni, hogy ha Izraelt igazságtalan módon ördögi színben tüntetik fel, az hozzájárul a Nagy-Britanniában tapasztalható zsidóellenességhez és szélsőségességhez.

Előző nap, a manchesteri zsinagóga elleni támadás után elmondott televíziós nyilatkozatában Sir Keir Starmer brit miniszterelnök is annak a véleményének adott hangot, hogy jóllehet az antiszemitizmus nem új jelenség, a zsidóságnak mindig is együtt kellett élnie ezzel, de egyértelműen meg kell állapítani, hogy a zsidókkal szembeni gyűlölet ismét erősödésnek indult.

Starmer úgy fogalmazott: a nagy-britanniai zsidó intézményeket, zsinagógákat, még a zsidó iskolákat is a nap 24 órájában őrizni kell az antiszemita gyűlölet folyamatos fenyegetése miatt, és a manchesteri zsinagóga elleni támadás is mutatja, hogy erre miért van szükség.

A támadást a zsidó vallás legfontosabb ünnepén, jóm-kipúr napján követték el az északnyugat-angliai nagyváros Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.

A feltételezett elkövető, Jihad Al-Shamie 35 éves szíriai származású brit állampolgár több embert autójával elütött, másokat pedig megkéselt.

A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek. A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A manchesteri rendőrség pénteki beszámolója szerint az előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy a két halálos áldozat egyikét is a rendőrök lőtték le véletlenül, amikor lőfegyvereket használtak annak megakadályozására, hogy a támadó behatoljon a zsúfolt zsinagógába.

2025. október 3. 21:28
