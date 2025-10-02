ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.93
usd:
331.83
bux:
99650.42
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Petr Fiala cseh miniszterelnök, a Polgári Demokratikus Párt és az Együtt (Spolu) koalíció vezetője a koalíció prágai eredményváróján az európai parlamenti választások estéjén, 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Finisben a cseh kampány: lezajlott a Fiala-Babiš tévévita

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A pénteken kezdődő cseh parlamenti választások előtt először csapott össze nyilvános vitában Petr Fiala jelenlegi miniszterelnök, a Spolu koalíció vezetője, valamint Andrej Babiš volt kormányfő, az ellenzéki ANO elnöke. A közvélemény-kutatások szerint kettejük közül Babiš lesz a kétnapos választások győztese.

Petr Fiala legfőbb figyelmeztetése az volt, hogy egy esetleges ANO–SPD–Stačilo! kormány veszélybe sodorná Csehország EU- és NATO-tagságát. A miniszterelnök azt mondta, az ilyen koalíció „katasztrofális” irányt jelentene, és az országot a Nyugattól kelet felé sodorná. Andrej Babiš erre határozottan reagált: elutasította az együttműködést a Stačilo! mozgalommal, és kijelentette, hogy sem az SPD-hez, sem a kommunistákhoz nincs köze. Hozzátette:

soha nem engedné meg, hogy népszavazás legyen az EU-s vagy NATO-tagságról.

A vitában kiemelt helyet kapott Ukrajna támogatásának kérdése. Petr Fiala szerint a biztonság egész Európa jövője szempontjából kulcskérdés, Oroszország ugyanis folyamatosan teszteli a kontinens ellenálló képességét. Andrej Babiš ezzel szemben arra mutatott rá: szerinte Csehországnak nincs pénze katonai segítséget nyújtani Kijevnek, mert a kormány eladósította az országot, és a forrásokat inkább a cseh állampolgárok életminőségének javítására kell fordítani. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a cseh cégek kaphatnának engedélyt fegyverek exportjára, de az államnak nincs módja közvetlen katonai támogatásra.

A stúdióban a vita feszült légkörben zajlott. Mindkét politikus mögött ott ült saját szurkolótábora: Petr Fiala hívei hangos tapssal és ujjongással biztatták kedvencüket, Andrej Babiš kijelentéseit viszont gyakran füttyszó és nevetés kísérte.

A miniszterelnök sorozatos kérdésekkel próbálta sarokba szorítani ellenfelét, aki szokatlanul nyugodt hangnemben válaszolt, sőt több alkalommal nevetéssel reagált a Spolu vezetőjének szavaira.

A választások utáni koalíciós lehetőségekről is éles vita bontakozott ki. Petr Fiala kizárta, hogy pártja együtt kormányozzon az ANO-val, szerinte ugyanis Andrej Babiš csak saját érdekeit követi, míg neki Csehország jövője az első. Az ANO elnöke viszont kitartott amellett, hogy egyedül, többségi kormányt akar alakítani. „Megvárjuk a szombati eredményeket, és utána keresünk majd támogatást a programunkhoz” – fogalmazott.

A biztonságpolitikában mindkét jelölt erős hadsereget és új védelmi rendszereket ígért. Petr Fiala szerint az orosz fenyegetés miatt Európa nem engedhet a védelemből, Andrej Babiš pedig katonatoborzásról, légvédelmi és drónelhárító kapacitások kiépítéséről beszélt.

A gazdasági vitában előkerültek a grafikonok és statisztikák is.

A felek egymás kormányzati időszakát hasonlították össze, azt bizonygatva, hogy kinek az idején volt rosszabb helyzetben az ország. Petr Fiala kijelentette: nem tervez újabb adóemelést, bár elismerte, hogy kormánya a rendkívüli körülmények miatt már emelt bizonyos adókon. Andrej Babiš erre hangos nevetéssel reagált, és azt mondta: az ANO épp ellenkezőleg, adócsökkentést kínál, miközben a jelenlegi kormány szerinte súlyos eladósodásba vitte az országot.

Csehországban pénteken kezdődnek a kétnapos képviselőházi választások. A felmérések és a sajtó 6-7 párt bejutását valószínűsíti. A választói részvételt 66 százalék körül várják. A voksolás eredményeit szombat estére ígéri a Cseh Statisztikai Hivatal.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Finisben a cseh kampány: lezajlott a Fiala-Babiš tévévita

csehország

vita

miniszterelnök

ellenzék

parlamenti választás

jelölt

andrej babis

petr fiala

jelöltek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Csehország kiterjedt hibrid támadásnak van kitéve Oroszország részéről – jelentette ki Vít Rakušan cseh belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke.
 

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hűtik a kedélyeket Washingtonban: hiába kérte Kijev, mégsem kaphat a legendás rakétából?

Hűtik a kedélyeket Washingtonban: hiába kérte Kijev, mégsem kaphat a legendás rakétából?

A Reuters forrásai szerint nem valószínű, hogy a Trump-adminisztráció Tomahawk típusú rakétákat szállítana Ukrajnának, mivel a jelenlegi készletek már le vannak kötve az amerikai haditengerészet és egyéb felhasználók számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
December 24 munkaszüneti nap 2025-ben? Döntöttek, le kell-e dolgozni a szentestét

December 24 munkaszüneti nap 2025-ben? Döntöttek, le kell-e dolgozni a szentestét

December 24 munkaszüneti nap 2025 évében vagy sima munkanap? Tudd meg, mikor lesz a december 24 népszavazás, lehet-e december 24 munkaszüneti nap 2026-ban!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

Starmer says Britain must defeat rising antisemitic hatred after two killed in Manchester synagogue attack

The attacker was shot dead within seven minutes of the first 999 call, while four victims remain in hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 19:22
Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt
2025. október 2. 18:24
Hollywood és Bollywood is kiakadt az AI-színésznőre – videó
×
×
×
×