Finisben a cseh kampány: lezajlott a Fiala-Babiš tévévita

Petr Fiala legfőbb figyelmeztetése az volt, hogy egy esetleges ANO–SPD–Stačilo! kormány veszélybe sodorná Csehország EU- és NATO-tagságát. A miniszterelnök azt mondta, az ilyen koalíció „katasztrofális” irányt jelentene, és az országot a Nyugattól kelet felé sodorná. Andrej Babiš erre határozottan reagált: elutasította az együttműködést a Stačilo! mozgalommal, és kijelentette, hogy sem az SPD-hez, sem a kommunistákhoz nincs köze. Hozzátette:

soha nem engedné meg, hogy népszavazás legyen az EU-s vagy NATO-tagságról.

A vitában kiemelt helyet kapott Ukrajna támogatásának kérdése. Petr Fiala szerint a biztonság egész Európa jövője szempontjából kulcskérdés, Oroszország ugyanis folyamatosan teszteli a kontinens ellenálló képességét. Andrej Babiš ezzel szemben arra mutatott rá: szerinte Csehországnak nincs pénze katonai segítséget nyújtani Kijevnek, mert a kormány eladósította az országot, és a forrásokat inkább a cseh állampolgárok életminőségének javítására kell fordítani. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a cseh cégek kaphatnának engedélyt fegyverek exportjára, de az államnak nincs módja közvetlen katonai támogatásra.

A stúdióban a vita feszült légkörben zajlott. Mindkét politikus mögött ott ült saját szurkolótábora: Petr Fiala hívei hangos tapssal és ujjongással biztatták kedvencüket, Andrej Babiš kijelentéseit viszont gyakran füttyszó és nevetés kísérte.

A miniszterelnök sorozatos kérdésekkel próbálta sarokba szorítani ellenfelét, aki szokatlanul nyugodt hangnemben válaszolt, sőt több alkalommal nevetéssel reagált a Spolu vezetőjének szavaira.

A választások utáni koalíciós lehetőségekről is éles vita bontakozott ki. Petr Fiala kizárta, hogy pártja együtt kormányozzon az ANO-val, szerinte ugyanis Andrej Babiš csak saját érdekeit követi, míg neki Csehország jövője az első. Az ANO elnöke viszont kitartott amellett, hogy egyedül, többségi kormányt akar alakítani. „Megvárjuk a szombati eredményeket, és utána keresünk majd támogatást a programunkhoz” – fogalmazott.

A biztonságpolitikában mindkét jelölt erős hadsereget és új védelmi rendszereket ígért. Petr Fiala szerint az orosz fenyegetés miatt Európa nem engedhet a védelemből, Andrej Babiš pedig katonatoborzásról, légvédelmi és drónelhárító kapacitások kiépítéséről beszélt.

A gazdasági vitában előkerültek a grafikonok és statisztikák is.

A felek egymás kormányzati időszakát hasonlították össze, azt bizonygatva, hogy kinek az idején volt rosszabb helyzetben az ország. Petr Fiala kijelentette: nem tervez újabb adóemelést, bár elismerte, hogy kormánya a rendkívüli körülmények miatt már emelt bizonyos adókon. Andrej Babiš erre hangos nevetéssel reagált, és azt mondta: az ANO épp ellenkezőleg, adócsökkentést kínál, miközben a jelenlegi kormány szerinte súlyos eladósodásba vitte az országot.

Csehországban pénteken kezdődnek a kétnapos képviselőházi választások. A felmérések és a sajtó 6-7 párt bejutását valószínűsíti. A választói részvételt 66 százalék körül várják. A voksolás eredményeit szombat estére ígéri a Cseh Statisztikai Hivatal.