ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.93
usd:
339.44
bux:
103838.8
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Kirobbant a nagy angol zászlóvita: haladó vagy reakciós?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Feszült a helyzet a migráció miatt Angliában, ahol újra megosztó jelképpé vált a brit és az angol zászló. A migránsok ellen tüntetők ezekkel vonulnak, egyes önkormányzatok leszedik a lobogókat, volt, akihez Molotov-koktélt vágtak miattuk.

Mikor lehet Angliában szabadon lengetni a fehér-piros, Szent György keresztes zászlót? A női futballválogatott Eb-győzelmének ünnepén. A Lionesses, az „oroszlánlányok” diadala egyfajta burkolt progresszív üzenet: nemcsak a spanyolokat győzték le, hanem a „patriarchátust” is, amelyet egyes körökben úgy állítanak be, hogy távol tartotta a nőket a futballtól és az érvényesüléstől.

És mikor ellentmondásos az angol zászló lengetése és vádolhatják meg az embert szélsőjobbos nézetekkel? Ha a menedékkérőknek otthont adó szállodák elé vonul vele tüntetni. Vagy ha csak úgy kiakasztja valahol.

2025 nyarára az angol és a brit zászló már nemcsak a hazafiság, hanem az elégedetlenség jele lett.

A LMBT-kultúrájáról híres dél-angliai Brighton (ahol a szivárványos zászlót nem szankcionálják) elkezdte leszedni a kiaggatott angol lobogókat – az 1980-as, közutakról szóló törvényre hivatkozva. A műveletet azonban fel kellett függeszteni, mert a megbízott munkások rendőri védelmet kértek az őket érő inzultusok miatt.

A városban sokáig hatalmon lévő Zöld Párt egyik képviselője, Zoe Nicholson egyfajta posztmodern magyarázatot adott arra, mikor jó és mikor nem az angol zászló. „Sok pozitív képzet kapcsolódik hozzá, amit ünnepelni kell, de sajnos olyan személyek és csoportok sajátították ki, akik szélsőséges ideológiákat terjesztenek, épp azokat, amelyek ellen ez a nemzet harcolt a II. világháborúban” – azaz burkoltan a fasizmushoz kapcsolta az elégedetleneket.

Ki az angol?

A kérdésre a kommentátorok és történészek is nehezen találják a választ, mivel Angliában nem látható és nem propagált annyira a nemzeti identitást kifejező népművészet, mint más országokban.

„A tipikus angol törvénytisztelő, tiszteletre méltó, hazafias, szigorú, sznob, de szabad” – olvasható a Telegraph című konzervatív lapban. „A zászlólengetés sokáig a külföldiek dolga volt, a sikeres, többnemzetiségű brit birodalom idején erre nem volt szükség, sőt, provokatív volt” – írta az újságban közölt esszéjében Robert Tombs. „Volt annyi önbizalmunk abban, hogy kik és mik vagyunk, hogy nem kellett a zászlóba burkolóznunk.”

Az Angliához való tartozást és a hagyományt más dolgok jelenítik meg: az esküdtszéki szolgálat, a helyi hivatali feladatok, a tulajdonjog, a parlament, a közös egyház és az uralkodó – teszi hozzá, arra is kitérve, még a bőrszín és a származás sem zárja ki, hogy valaki angol legyen.

„Mostanra az angol és a brit zászló kihelyezése az országot irányító elit legitimációjának megkérdőjelezését is jelentheti” – teszi hozzá.

"Fenyegető" Szent György-kereszt

Egyes önkormányzatok veszélyesnek nevezték az angol zászlót, amit „szégyenletesnek” tart Kemi Badedoch, a Konzervatív Párt amúgy nigériai származású, de magát bevallottan angolnak érző vezére. Azt is szóvá tette, hogy az önkormányzatok nem lépnek fel hasonló eréllyel a kifüggesztett palesztin zászlók esetében.

A londoni Tower Hamlets kerületet például egy palesztinpárti, független erő irányítja. Ők gyorsan közölték, hogy „a rutin karbantartás részeként” leszedik a közterekről a Szent György-keresztes lobogót. A képet árnyalja, hogy a negyedben a lakosok többsége bangladesi és nem fehér angol származású, azaz a zászlókat kiaggatók máshonnan érkezhettek.

Birmingham önkormányzata pedig magukat a lakosokat szólította fel az angol és brit zászlók eltávolítására.

„Az angol zászló elnyomása nem csökkenti, hanem fokozza a megosztottságot” – mondta ugyanakkor Badenoch.

A zászlólengetőket szélsőjobbosnak minősítők érveit – bár kétségtelenül beszivárogtak közéjük rasszisták és nacionalisták – kissé aláássa, hogy nem csak fehér angolok tiltakoznak

a menedékkérők – jelentős részben illegális migránsok – szállodai elhelyezése miatt.

Beszéltem olyan, indiai származású londoni lakossal, aki azt mondta: tarthatatlan a helyzet és szeptemberben ő is elmegy a tervezett nagy, londoni tüntetésre.

Viszont, amikor az ember olyan videókat lát a „Talpra, angol patrióták!” szlogen mellett, amelyeken több száz Szent György-keresztes zászlóval kidekorált lakótelepet látni, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy itt már nem csak hazafiságról van szó.

Durva támadás a zászlós aktivisták ellen

Az ügyben megszólalt a munkáspárti kormány szóvivője, aki szerint Keir Starmer miniszterelnök mindig is hangsúlyozta, hogy büszke brit hazafi. Majd azt az érvet vette elő, hogy amikor az angol labdarúgó-válogatott – legyen az a férfi vagy a női – játszik, akkor mindig kihelyezik az angol zászlót.

Felmérések közben azt mutatják, hogy a brit államalkotó nemzetek zászlói közül (az angolra hasonlító, problémás északír zászlót kihagyva) – az angol a legnépszerűtlenebb. (27 százaléknak vannak vele szemben ellenérzései, míg a walesi és a skót esetében az arány 18 és 19 százalék.)

A Szent György-kereszt körüli megosztottság aggasztó fejleményeként múlt szombaton, a Londonhoz közeli Stevenage városban közben Molotov-koktélt vágtak az angol zászlót kiakasztó fiatalokhoz. Igaz, ők nem a házukra tették ki a lobogót, hanem már-már ipari méretekben függesztették ki, ahol tudták. Egyikük – egy videó szerint – három órát töltött zászlók kihelyezésével, majd elmondta és be is mutatta, hogy a hozzájuk vágott üveg sebet ejtett a társa fején.

A sértett a Stevenage-i Hazafiak nevű csoport tagjának mondta magát, amely épp azzal foglalkozott, hogy „körülbelül 40, adományozott” zászlót helyezett ki a városban.

„Soha ne szégyelld a zászlót” – írták a Facebookon, és később azt mondták egy tévéinterjúban „aggasztó, hogy ilyen ellenségességet tapasztalnak, de ettől még inkább eltökéltek” lesznek.

Más helyeken a körforgalmak korongjára festették rá a Szent György-keresztet, míg megint mások az önkormányzatok gyors reakciójára várva az utak hosszú ideje javításra váró kátyúira festették a jelképet.

Mi a megoldás?

A Telegraph esszéírója, Robert Tombs szerint a válasz – dán mintára – a már a szigetországban élő bevándorlók és gyerekeik fokozottabb integrálása lehet, miközben korlátozni kell az ellenőrizetlen migrációt. Az integraciót pedig nem maguk a bevándorlók, hanem az uralkodó elit, illetve annak ama a politikára és kultúrára befolyással lévő jelentős része akadályozza, amely elutasítja a saját nemzetét – írja Tombs.

A nagy kérdés most az, hogy a baloldali brit pártoknak sikerül-e megszólítaniuk a brit munkásosztályt és azokat a rétegeket, amelyek úgy érzik, hogy elárulta őket az elit, vagy tovább növelik a szakadékot azzal, hogy szalonképtelenné nyilvánítják az angol zászlót.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Kirobbant a nagy angol zászlóvita: haladó vagy reakciós?

nagy-britannia

migráció

anglia

migránsválság

nacionalizmus

brit

szent györgy kereszt

angol zászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az újfajta terrorizmusról: hatékonyan veszi célba a fiatalokat az online radikalizáció

Szakértő az újfajta terrorizmusról: hatékonyan veszi célba a fiatalokat az online radikalizáció

Továbbra is elsődleges kockázatot jelent a dzsihadista terrorizmus – hívja fel a figyelmet az Europol. Az európai uniós rendőrségi hivatal 2025-ös, a terrorizmus helyzetéről szóló jelentése szerint egyre növekszik a magányos terroristák által elkövetett támadások száma – mondta Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója.
VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Úgy keresnek, mint a banditák!" – kifakadt a brit vezető a költséges nyugdíjalapok miatt

"Úgy keresnek, mint a banditák!" – kifakadt a brit vezető a költséges nyugdíjalapok miatt

A Reform UK párt jelentős változtatásokat tervez a brit közszféra nyugdíjalapjainak kezelésében, mivel állításuk szerint a jelenlegi rendszer évente akár 10 milliárd fontot is veszít a rossz befektetési stratégiák és a túlzott költségek miatt – írja a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump ultimátuma: Oroszország kemény válaszra számíthat, ha nem áll le Ukrajnában

Trump ultimátuma: Oroszország kemény válaszra számíthat, ha nem áll le Ukrajnában

Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia's Putin hails 'unprecedented' ties with China as talks begin

Russia's Putin hails 'unprecedented' ties with China as talks begin

The two leaders are seeking to promote "a more just and reasonable global governance system".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 20:37
Rejtélyes fordulat Szlovákiában az orosz turistavízumok ügyében
2025. szeptember 1. 19:50
Kiderült, hány farkas kerülhet puskavégre az idei vadászszezonban Szlovákiában
×
×
×
×