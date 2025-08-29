A szlovákok nagy része a nadrágszíj megszorítására készül

A Finax társaság elemzése szerint a szlovákiai lakosság közel egyharmada nem engedheti meg magának, hogy legalább egyhetes nyaralásra elutazzon. Ez magasabb arány, mint az európai átlag, amely 27 százalék. A háttérben több tényező áll: az árak gyors emelkedése, az alacsony vásárlóerő és a magas infláció. A szlovákok vásárlóereje több mint 15 százalékkal marad el az uniós átlagtól, így a nyaralás sokak számára továbbra is elérhetetlen luxus.

Más országokkal összevetve Szlovákia az elmúlt két évben a 8. helyre került azon országok listáján, ahol a lakosság legnagyobb arányban nem tudott egyhetes nyaralásra menni. Pozitívum ugyanakkor, hogy tíz év alatt jelentősen javult a helyzet: 2014-ben még a szlovákiai lakosság fele nem engedhette meg magának a nyaralást, ma ez az arány jóval kedvezőbb.

A mindennapi pénzügyekre vonatkozó felmérések sem mutatnak derűsebb képet. Az Ipsos júniusi kutatása szerint a szlovákiaiak több mint fele,

56 százaléka idén semmilyen nagyobb beruházást vagy kiadást nem tervezett. Tavaly még csak 40 százalék volt ez az arány.

Különösen az 54-65 évesek, valamint az egyedül élők körében nőtt meg azok száma, akik kénytelenek minden kiadást visszafogni.

A vásárlási kedv szinte minden területen visszaesett. Tavaly még minden ötödik ember tervezett háztartási berendezést vagy bútort vásárolni, idén ez alig tíz százalék. A lakásfelújítást fontolgatók aránya is csökkent, a gépkocsi-vásárlások száma pedig a tavalyi 12-ről mindössze 6 százalékra esett vissza.

A finanszírozás is óvatosabbá vált. A többség, vagyis a megkérdezettek 53 százaléka a megtakarításaiból vagy a havi bevételeiből fedezné a kiadásokat, kölcsönt csak minden tizedik ember venne fel. A ResSolution Group pénzügyi egészségmutatója is a romló tendenciát erősíti meg. Az idei második negyedévben az index értéke 51,9 pontra csökkent – ez további romlást jelent az előző három hónaphoz képest.

Az index minden pillére gyengült:

a személyes gazdasági helyzet megítélése,

a tényleges jövedelmi-kiadási viszonyok és

a jövőre vonatkozó várakozások

is pesszimistább képet mutatnak.

A legsebezhetőbb helyzetben jelenleg a fiatalok és az idősek vannak; a fiatalok, akik most kezdenék önálló életüket, gyakran szembesülnek azzal, hogy a lakhatási költségek elviszik a jövedelmük jelentős részét. Az idősek pedig tartalékok híján próbálnak megküzdeni a mindennapi kiadásokkal. Sokakban erősödik a félelem, hogy nem tudják majd fizetni meglévő hiteleiket vagy törleszteni adósságaikat.