Jeff Bezos esküvője miatt forrong Velence – képek

Jeff Bezos webáruháza olcsó termékeit minimális mennyiségű kalória elégetése mellett tudják beszerezni az emberek – mindössze pár kattintással. Különösen a pandémia idején, a brit házak előkertjeit elárasztották az üres amazonos borítékok és dobozok. Az viszont, hogy Bezos ebből milliárdos lett már sokaknak nem tetszik. Ahogy az sem, hogy Velencét választotta ki az ő és provokatív öltözködéséről ismert menyasszonya, Lauren Sánchez, hivalkodó megaesküvője díszletéül.

A becslések 48 millió euróba kerülő esemény ellen kikeltek a profi tiltakozószervezetek – így a sokkoló kampányairól ismert Greenpeace és a radikálisabb Extinction Rebellion. Továbbá létrejött egy „Nincs tér Bezosnak” nevű civil mozgalom is, amely hatalmas molinót feszített ki a Szent Márk téren, rajta a „Ha kibérelheted Velencét az esküvődre, akkor több adót is tudnál fizetni” felirattal. A szlogen, amelyben a „tér” szó eredeti angol megfelelője a „space”, azaz űr, Sánchez közelmúltbeli pszeudo-űrrepülésére utal Bezos Blue Origin űrkapszulájában.

A mozgalomnak sikerült elérnie, hogy az eredetileg tervezett, történelmi Misericordia-épület helyett a lakónegyedektől távolabbi Arsenale legyen a záróesemény helyszíne. Tommaso Cacciari, aktivista szerint „ez hatalmas győzelem”, és azt üzeni, hogy „a világ leggazdagabbjai sem tehetnek meg bármit”. Bezos és arája - akik szerdán hajóztak be lagúnába a mogul 500 millió dollárt érő szuper jachtján - a Koru-n, védekezésképp bejelentették, hogy adományokat juttattak a Velencei Nemzetközi Egyetemnek, az UNESCO helyi irodájának, valamint a CORILA környezetvédelmi alapnak – összesen több millió euró értékben. Azonban az aktivisták szerint ez nem kompenzálja az elitet kiszolgáló turizmus okozta károkat.

Bezosék a behajózás után helikopterrel folytatták az útjukat a Canal Grande mentén fekvő Aman Hotelhez. A program három napon át zajlik: a pénteki esküvőt csütörtök este egy fogadás előzi meg, szombatra pedig díszvacsorát, pizsamapartit és a Great Gatsby-regényt idéző, hivalkodó, jelmezes bált terveztek. A meghívottak között van Kim Kardashian, Ivanka Trump, Tom Brady és Orlando Bloom és olyan általában progresszív ügyeket támogató celebek is, mint Bill Gates, Leonardo di Caprio illetve az Orlando Bloomtól épp válni készülő Katy Perry.

Luca Zaia, a velencei régió elnöke elismerte, hogy az esküvő hatalmas költségekkel jár és terhelést jelent a város infrastruktúrájára: a vendégek gyakorlatilag kiszorítják a helyieket a belvárosból.

A meghívottak öt luxushotelt foglaltak le, 30 vízi taxit használnak és körülbelül 90 magánrepülő érkezik a velencei, trevisói és veronai repterekre. Vannak, akik hatalmas jachtokkal érkeztek – köztük Bill Miller alapkezelő és befektető és Shahid Khan sportmágnás.

Bár Velence most anyagilag profitál az eseményből, ebben a turisták által imádott városban is egyre súlyosabb a lakhatási és környezeti válság – és az aktivisták most Jeff Bezost és Lauren Sánchezt, és az őket ünneplő elitet is probléma okozóihoz sorolták.