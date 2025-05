Európai turisták „lidércnyomásos” élményei az észak-amerikai határőrökkel

A Londonban élő walesi Rebecca Burke szeret egyedül utazgatni, de úgy, hogy családoknál, közösségeknél száll meg és így jobban megismeri a helyiek életét.

A fiatal nő február végén az Egyesült Államokba utazott, ahol több családnál lakott, és hátizsákos turistaként barangolt.

A szállásért nem kellett fizetnie, de cserébe besegített a házimunkába

és nagyon élvezte a szabadságot és esetenként a házigazdákkal való utazgatást. Aztán, amikor megpróbált belépni Kanadába elkezdődtek a hányattatásai.

Rebecca Burke, a 28-year-old British backpacker, faces up to a month in a Tacoma, WA jail due to visa issues while traveling. Detained since February 26, her family fears she is caught in a harsh immigration crackdown. pic.twitter.com/EkkNDFfh8q — Nyra Kraal (@NyraKraal) March 12, 2025

Mosogatott a családnak – „illegális idegennek” kiáltották ki

Nem az amerikai, hanem a kanadai határőrök közölték vele: az, hogy házimunkával kompenzálja szállásadóit azt jelenti, hogy nem turista, hanem munkavállalói vízummal kell rendelkeznie. Úgyhogy visszaküldték az Egyesült Államokba, ahol mozgásba lendült a bürokrácia: vízumszabály sértővé nyilvánították.

Ezt követően lavinaszerűen zúdult rá a szerencsétlenség:

megbilincselték

bezárták egy bevándorlási és vámügyi fogolyközpontba (amit az Ice nevű ügynökség tart fent)

19 napig tartották fogva

Német turista, magánzárkában

Mindezt annak ellenére, hogy ki tudta volna fizetni a hazautat és ezek után már semmire sem vágyott jobban, minthogy elhagyja az Egyesült Államokat.

Egyes médiumok szerint Burke az amerikai elnökváltás egyik áldozata: még Joe Biden idején érkezett, de Donald Trump hivatalba lépését követően tartóztatta le a rettegett Ice, amely elkezdett keményen fellépni a bevándorlókkal szemben.

A Guardian című lap megemlíti három német állampolgár Lucas Sielaff, Fabian Schmidt és Jessica Brösche esetét is. A 26 éves Brösche 8 napig ült magánzárkában, míg mindhárman több, mint egy hónapot őrizetben.

A hatalomnak nem tetszik a Workaway gyakorlata

A brit Rebecca a veszélyt fel sem fogva tért vissza Amerikába, mivel két évvel korábban San Franciscoban járt és a Workaway nevű oldal segítségével talált szállást.

Az oldal más felhasználóihoz hasonlóan a fiatal nő ingyen szállhatott meg, és cserébe besegített a takarításban és a kutyasétáltatásban a regisztrált szállásadónak.

Az oldal eddig gond nélkül működött, a házigazdák még referencialeveleket is írtak az utazóikról.

Hasonló kezdeményezés a Servas, amelynek kimondott célja a kulturális csere, a különböző kultúrák közötti megértés és a béke előmozdítása. A regisztrálók lehetnek házigazdák vagy utazók, bár ezen az oldalon nem feltétel, hogy valamilyen házimunkával kell kompenzálni a szállásadót.

Rebecca az újabb amerikai útja előtt a Workaway segítségével Svájcban is járt.

„Nagyon szerettem azt, hogy az útjaimon a fogadó család tagjává váltam. A szálloda az olyan steril dolog”

– mesélte azután, hogy hányattatásait követően hazaengedték. Amikor a kanadai határon leállították (és nélküle küldték tovább a Greyhound buszt, amint utazott), a határőr azután fogott gyanút, hogy a lány a Workaway-t említette.

Az oldal megemlíti, hogy az utazónak „a megfelelő vízummal” kell rendelkeznie, de azt nem taglalja, hogy konkrétan milyennel. Érdekes módon az X-en úgynevezett "védett", azaz privát, az átlag felhasználó számára nem látható fiókja van, a YouTube-on pedig és "maximum heti 25 óra munkáért" cserébe kapott "ingyen szállást és ételt" vagy "ingyen szállást és minimumbért" említ.

Kafkát idéző megpróbáltatások

A kanadaiak közölték Rebeccával: folyamodjon kanadai munkavállalói vízumért az USÁ-ban és visszavitték az amerikai oldalra. Amikor átadták az ottani határőröknek, elbeszélgettek velük, de Rebecca nem tudta, miről.

Ott kihallgatták, megbilincselték és egy fogdába vitték... és bekerült „a rendszerbe”.

Hiába hajtogatta, hogy turista és nem azok közé tartozik, akik lejárt vízummal az Egyesült Államokban maradnak.

Másokkal együtt neki is reggel fél hatkor volt az ébresztő, majd hatkor élvezhette a reggelit: hideg krumplit mogyorókrémmel.

Azzal töltötte a napjait, hogy elkezdett rajzokat készíteni a vele együtt ülő nőkről.

Amikor az Ice illetékesek már 10 napja nem válaszoltak sem neki, sem a brit konzulátus embereinek,

otthon, aggódó édesapja médiakampányba kezdett.

Beült az összes elérhető tévéstúdióba, interjúkat adott a lapoknak és így az hír Amerikába is eljutott. További négy nap múlva jelent meg amerikai bevándorlási illetékes a fogdában és közölte, hogy hogy hazaküldik (azaz kitoloncolják).

The father of British backpacker Rebecca Burke, who has been detained in the US over a visa issue, says "media and political pressure" has seemingly "put her up a priority list". https://t.co/PAiZ4D1jU3



? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/x4RFs7j6nc — Sky News (@SkyNews) March 11, 2025

Búcsúzóul jól megmotozták

Őrizetes társai még a róla szóló tudósításokat is látták a tévében és megtapsolták. Neki viszont bűntudata volt, hogy hazamehet. De még ezt is úgy intézték, hogy kezét-lábát bilincsbe verve ültették be egy furgonba, a reptéren levetkőztették és megalázó, teljes testmotozásnak vetették alá.

Azóta, hogy hazatért Angliába csak lámpa mellett tud aludni. Az a terve, hogy a társairól készült és kicsempészett rajzokat egy könyvben kiadja. „A lányom nem Hannibal Lecter!” – mondta apja a BBC-nek, amikor megtudta, hogy megbilincselve szállították.

A brit nő nem az egyetlen, gazdag európai országból származó turista, aki belekóstolhatott abba, hogyan kezelik az amerikai ügynökségek az őrizetbe vett latin-amerikaiakat és másokat.

Rosszul fogalmazott a német turista, bezárták

A német Lucas Sielaff-ot egy amerikai határőr állította le, amikor Mexikóból próbált az Egyesült Államokba belépni... amerikai menyasszonya társaságában.

A 25 éves fiatalembert is órákon át tartó kihallgatásnak vetették alá, bilincsbe verték és 16 napig tartották fogva, mielőtt kitoloncolták volna.

„Továbbra is rémálmaim vannak, próbálom feldolgozni, nem egy egyik napról a másikra”

– mondta a Lucas a Financial Timesnak.

A lap megírta, hogy a fiatalembernek szabályos, vízummentességet jelentő belépési engedélye volt és már többször járt az Egyesült Államokban.

Szerinte azért kerülhetett bajba, mert pontatlanul fogalmazott.

Azt mondta az illetékesnek, hogy Las Vegasban „élt”, ahelyett, hogy a „szállt meg” kifejezést használta volna.

A határőrtisztnek ez már elég lehetett ahhoz, hogy gyanút fogjon és azt gondolja: a német férfi illegálisan él az Egyesült Államokban.

Jasmine Mooney kanadai színésznő, aki 12 napot „ült”, miután a határon megpróbálta meghosszabbítani lejárt munkavállalói vízumát, azt mondta „olyan volt, mintha elraboltak volna és egy őrült pszichológiai kísérletben kellett részt vennem”.

Egy francia tudóst pedig – a francia kormány szerint – azért nem engedtek be Amerikába, mert nem tetszettek a telefonján talált üzenetek, amelyekben bírálta a Trump-kormányzatot. Erre a hírre válaszolt az amerikai belügyminisztérium, amely szerint ez nem igaz, a kutató megsértett egy titoktartási egyezményt, azzal, hogy „a Los Alamos-i Nemzeti Laboratóriumból származó titkos adatok birtokában volt”.

Megcsappant az utazási kedv

Az esetek nyomán több ország megváltoztatta az Egyesült Államokba készülő utazóknak kiadott hivatalos ajánlást, a különböző, bevándorlási ügyekkel foglalkozó amerikai ügyvédek pedig egyre több megkeresést kapnak.

Egy, az Infórádió tudósítójának nyilatkozó, hosszú ideje Angliában élő amerikai férfi azt mondta, hogy egy közelmúltbeli hazautazása során nyers modorban faggatta a határőr arról, hogy miért érkezett (amerikai útlevéllel) és hol fog lakni.

A Nemzetközi Utazási és Turizmus Tanács nevű ágazati szerv szerint az Egyesült Államok az idén 12 és félmilliárd dollár bevételtől esik el, mert az ijesztő történtek miatt megcsappant az utazási kedv.

Megnézhetik a telefont

Egyes, az utazóknak segítő bevándorlási ügyvédek szerint azonban „kissé túlzók az aggodalmak” – ezt mondta a Guardiannek Murali Bashyam, észak-karolinai bevándorlási ügyvéd, aki annyit elismert, hogy „több gond van a beléptetésnél, mint korábban”.

Mások arról beszéltek: nem tudják, hogy a rendszer lett szigorúbb, vagy egyes határőr tisztek érzik úgy, hogy most jobban keménykedhetnek.

„Egy biztos: a Trump-kormányzat növelni akarja a deportálásokat és minden lehetséges kihágásra ugranak. Sokkal agresszívebb lett a fellépés és a szabályok betartatása”

– mondta Camille Mackler ügyvéd.

Két elnöki rendelet, az EO 14161 és az EO14188 segít kiszűrni a fenyegető nézeteket valló vagy ideológiát követelő, harmadik országbeli polgárokat. (Az első a terrorista és más biztonsági fenyegetéstől védi az országot, a másik célja az antiszemitizmus elleni fellépés. Hasonló, de nem kodifikált gyakorlatot követtek az ukrajnai orosz invázió miatt több országban, egyes külföldre utazó oroszokkal szemben is, például amikor egy-egy vendéglátóhelyen nyilatkozniuk kellett: mi a véleményük a háborúról).

Az Amerikába utazókat most figyelmeztetik: készüljenek arra, hogy megnézik a közösségi média posztjaikat és jobb, ha törlik a telefonjaikról az intim fotóikat – már ha van nekik ilyen.

A határőrök ugyanis bármit megnézhetnek, de a telefonok és adatok „törvényszéki szintű átvizsgálásához” már alapos gyanúra van szükség (bár az, ahogy mi lehet ez, nincs pontosan meghatározva).

? CBP officers can search your phone at the U.S. border. Refusing to comply may result in delays, confiscation, or denial of entry for non-citizens.



Know your rights. Contact us for legal guidance. (312) 444-1940#scottdpollockandassociates #immigrationlawyers #BorderRights pic.twitter.com/KTfXdn6Cbu — Scott D. Pollock (@sdpollock) May 21, 2025

A felhő-adatokat nem láthatják

A határőröket viszont kötelezik, hogy az átvizsgálandó telefonokat (amivel, ha kedvük van, akár órákat tölthetnek el) repülőgép üzemmódba kell tenniük, mert nem férhetnek hozzá a felhőben tárolt adatokhoz. Az amerikai hatóságok szerint mindössze az utasok 0,01%-nál nézték át alaposan a telefont.

Viszont, ha a vízummal érkező nem hajlandó kinyitni a telefonját, akkor megtagadhatják a belépést, arra hivatkozva, hogy az illető nem működik együtt.

Az amerikai campusokon történt, esetenként agresszív Gáza-párti és Izrael-ellenes tüntetések nyomán a nézeteiket a közösségi médiában aktívan hangoztatókra és a külföldi diákokra különösen odafigyelnek a határőrök. Akinek valami fegyelmi ügye volt az egyetemén, vagy az amerikai külpolitikát élesen bíráló nézeteket hangoztatott a közösségi médiában az alaposabb vizsgálatra készülhet fel.