Kamala Harris a férjét hibáztatja, amiért elvesztette az amerikai elnökválasztást

Közvetlenül a novemberi, amerikai elnökválasztási vereség után Kamala Harris látványosan fejezte ki "odaadását" "szeretett" férje, Doug Emhoff iránt.

Awww. I love VP Kamala Harris and Doug Emhoff.



We should all be so lucky to have such love in our lives.pic.twitter.com/qg3UvzGz0B — Art Candee ?? (@ArtCandee) January 9, 2025

Most azonban, hogy Trumpot beiktatták a hivatalába, Harris "vádaskodásba kezdett és »holtteher« férje lett a bűnbak" – írja a Daily Mail.

Kamala Harris most mérlegeli a politikai pályafutása jövőjét. Például jövőre ringbe szállhat a kaliforniai kormányzóságért vagy később újra megpróbálkozhat az elnökséggel. El kell döntenie, hogy férje előny vagy teher – olvasható a brit lapban. Az újság szerint egy forrás azt mondta:

"Kamala úgy érzi, bőven van ki hibáztatni, és Dougnak is kijut ebből.

Doug nem volt hasznos neki a választások idején. Elég képmutatóan nézett ki, miután felröppent a bombahír, hogy első házassága idején teherbe ejtette a gyereke au pairjét, és hogy megtámadta egy volt barátnőjét, miközben keresztesháborút folytatott a nők jogaiért" – mondta a bennfentes. Emhoff elismerte az első frigye során elkövetett házasságtörést, de nem kommentálta azokat az állításokat, hogy tényleg teherbe ejtette volna a dadát.

A pár látszólag szoros szövetségben állt a nyilvánosság elé Jimmy Carter volt elnök temetésén és az elnöki beiktatáson, ám hozzájuk közel álló források szerint "nem felhőtlen a viszony".

New York-i lakásvadászat

A Daily Mail értelmezése szerint felesége kormányzati szerepének lezárulása után Doug Emhoff máris megszerzett magának egy állást egy nagy New York-i ügyvédi irodánál, ami azzal jár majd, hogy kétlaki életet élhet, ami alááshatja a kapcsolatot.

A Page Six című bulvároldal "kissé" másképp tálalja ezt: forrásai elmondták, hogy Emhoff "kettejük számára" megnézett egy havi 20 ezer dolláros lakbérű lakást az előkelő Upper West Side negyedben. A lap szerint a pár "kétparti" életet tervez, azaz Kalifornia lesz a bázis, de New Yorkban is töltenek majd időt. Emhoff lánya is a keleti nagyvárosban él.

Kamala Harris' husband, Doug Emhoff, toured $20K-a-month three-bedroom at the Park Loggia luxury condo building on the Upper West Side last week. https://t.co/dS5qPyijB7 — Sue Bowman (@FabSueBowman) January 15, 2025

Los Angeles-i otthonuk – amelyet a férj 13 éve 2,7 millió dollárért vásárolt meg – megúszta ugyan a mostani pusztító tűzvészt, de a fenyegetett zónában van.

A most 60 éves Harris egyelőre nem beszélt arról, mik a tervei, bár azt mondta, "nem tűnik el csendben az éjszakában". Az esetleges politikai próbálkozások mellett a lapok megemlítik, hogy könyvet írhat, vagy a magánszférában helyezkedhet el.

A Daily Mail által felvetett házastársi feszültségről más médiumok nem írnak. Viszont most, hogy a pár egy időre visszatért Los Angelesbe, megszólaltak a szomszédaik.

Kamala Harris' neighbors reveal the worst part of living next to the former VP as she returns to her LA home https://t.co/SthVvM04C4 pic.twitter.com/UmmEaii1No — Daily Mail US (@DailyMail) January 22, 2025

Egyesek a politika miatt támadták Harrist, mások pártállástól függetlenül azért örülnének, ha Washingtonban maradna, mert amikor testőri biztosítással hazalátogat, akkor lezárják a környékre vezető utakat.