„Terroristának nézhetik a királyellenes tiltakozókat” – Londonban biztosra mennek

A III. Károly angol király koronázása kapcsán megjelent újságcikkekkel lassan egy vaskosabb kötetet is meg lehetne tölteni; a brit média és az utca is a szombati esemény lázában ég. Még a turisták által elvétve látott külvárosi főutcák vitrinjei felett is ott lobognak a kis műanyag Union Jack zászlók.

Közben a városközpontban található Buckingham-palotában a szombati ceremóniára meghívott vendégeknek adott kerti partit Károly és felesége, az immár királynői rangba emelt Kamilla. A pár találkozott a 8000 meghívott némelyikével. Köztük volt a romantikus dallamairól ismert veterán énekes, Lionel Richie és több „koronázási bajnok” – így hívják azokat az önkénteseket, akik segítenek a rendezvényen.

Egy nappal korábban, kedden zajlottak a főpróbák: a brit fegyveres erők különböző alakulatai az éjszaka közepén masíroztak a főváros utcáin, a Buckingham-palotába vezető Mallon pedig feltűnt az arany díszítésű királyi hintó. London, 2023. május 03. A gyémántjubileumi állami hintó a londoni uralkodói rezidencia, a Buckingham-palota előtt a koronázási ünnepség próbáján a 2023. május 3-ra virradó éjjel. III. Károly brit királyt május 6-án koronázzák meg a londoni Westminster-apátságban. MTI/AP/Vadim Ghirda

Úgy tűnik, hogy az angol királyi család – annak tudatában is, hogy a fiatalabb generáció nagy része közömbös, akár ellenséges is iránta – teljes gőzre kapcsolta a PR-gépezetet.

Vilmos herceg trónörökös és felesége, Katalin hercegnő azzal sokkolta a közvéleményt – egyben mutatva, hogy mennyire közvetlenek –, hogy felült a londoni metróra és azon utazott a bohém Soho negyed egyik parányi pubjába. Jordan Pettitt - WPA Pool/Getty Images

Az egyik brit lap szerint a hétvégi koronázás, az azt követő ünnepségek és az ez alkalomból szabadnappá nyilvánított hétfő 120 millió fontos extra bevételt hozhat a bároknak és puboknak, amelyek a szokásosnál tovább maradhatnak nyitva.

De nem csak jóindulat és öröm kíséri Károly koronázását. Egy volt királyi biztonsági tiszt figyelmeztette az esetleges Monarchia-ellenes tiltakozókat:

a tömeget 11,5 ezer rendőr figyeli és tartja majd „acélgyűrűben”.

Aki valami figyelemfelkeltő dologra készül, például, hogy kirohan a királyi hintó elé vagy hirtelen mozdulattal kivesz a hátizsákjából egy összehajtogatott transzparenst, azt akár terroristának is nézhetik, akinél pokolgép is lehet – magyarázta Simon Morgan. A főpróbán egyébként már őrizetbe vettek egy férfit, aki a király megölésével fenyegetőzött, illetve úttestre rohangáló fiatalok miatt is intézkedniük kellett a hatóságoknak.

KAPCSOLÓDÓ Arcfelismerő szoftvert is bevetnek a brit rendőrök a koronázásra Jogvédők szerint ez nagyon aggasztó, a rendőrök viszont azt állítják, nem a tüntetők azonosítása lesz a cél.

A Temzén közben egy olyan hadihajó horgonyoz majd, ami 48 légvédelmi rakétával van felszerelve és 250 mérföldes távolságról indított drónokat is képes bemérni.

A mostani lesz valószínűleg Nagy-Britannia legnagyobb rendőri művelete.

Közben a britek által gyarmatosított néhány területen létrejött 12 ország őslakosai közös kiáltványban követeltek bocsánatkérést és kompenzációt Károlytól a koronának a rabszolgaságban játszott vitatott szerepe, a brit „gyarmatosítás, népirtás, elnyomás és rasszizmus” miatt.

Nyitókép: MTI/AP/Emilio Morenatti