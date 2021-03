Gyakorlatilag exporttilalmat vezetett be a világ egyik legnagyobb vakcinagyártója, India, a nála előállított Covid-19 elleni oltóanyagokra. Ezt több tucat fejlődő és néhány fejlett országnak is rossz hír. Az 1,4 milliárdos lakosságú ország most éli át a pandémia második hullámát, és a kormány saját lakossága beoltására helyezi a prioritást.

Az Indiai Szérum Intézet – amely az AstraZeneca oltóanyag egyik legnagyobb külföldi előállítója – beszállít az igazságosabb nemzetközi vakcinaelosztásra létrehozott COVAX-programba is. A COVAX-ot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hozta létre, hogy biztosítsa, hogy idén 2 milliárd dózis jusson el a szegényebb országokba.

A Szérum Intézetet azonban arra utasították, hogy állítsa le a COVAX-ba történő exportot. A Financial Timesnak nyilatkozó két forrás szerint a moratórium két-három hónapig is eltarthat. A COVAX-ot felügyelő Oltóanyag- és Védőoltási Világszövetség, a GAVI azonnal figyelmeztetett is, hogy az exportstop közvetlenül kihat majd a fejlődő országokba történő szállításokra.

Az ügy hullámokat vet a világ gazdagabb részén, Európában is, mivel Nagy-Britannia így csak később számíthat 5 millió AstraZeneca dózisra. London az utóbbi hetekben kemény vitába keveredett az Európai Unióval a vakcinák elosztásáról.

Ha nem jönnek Indiából a vakcinák, akkor

az még nagyobb késztetést ad Nagy-Britanniának, hogy magánál tartsa az otthon előállított, és követelje az Európában gyártott AstraZeneca-vakcinák átadását.

Csakhogy az EU-szerint a gyártónak nem szabad kivételeznie a britekkel, és le kell szállítania az unió számára beígért dózisokat.

A csütörtöki EU-csúcson az EU-s vezetők – a nemzetközi szállítási láncok komplexitását felismerve – végül nem aktiválták a belengetett exportstopot, amelynek nyomán a kontinensen termelt szérumokból először saját országaikat látták volna el, és briteket a sor végére helyezték volna.

Az Európai Unió ugyanakkor Indiához hasonlóan nagy vakcinagyártó és nagy nyomás alatt áll, hogy saját lakosságának adjon. A nyomás most különösen nagy, mert

a kontinensre lecsapott a Covid-19 harmadik hulláma, miközben egyes tagállamokban csigalassúsággal halad az oltási program.

India – ahol az AstraZeneca mellett a Novavax, és hamarosan a Johnson & Johnson-vakcinát is gyártják majd –, 60 millió vakcinát exportált, miközben 54 millió dózist adott be saját lakosságának. Egyes szövetségi államokban jelentések szerint fogytán az oltóanyag. „A túlélésről van szó. India adakozó volt, de eljött az idő az indiaiak beoltására” – mondta Kiran Mazumdar-Shaw, a Biocon nevű biotechnológiai cég főnöke.

Az indiai exportstop a legkeményebben Afrikát érinti, ezért a WHO illetékesei tárgyalásokat folytatnak az indiai kormánnyal, hogy teljesítse a COVAX-elosztó program felé tett vállalását a márciusi és áprilisi szállításokról.

Nyitókép: MTI/EPA/Divjakant Szolanki