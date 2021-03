India teljesen leállította az oltásszállítást

Mint ismert, a világ legnagyobb vakcinagyártója, az Indiai Szérum Intézet (SII) már korábban jelezte, hogy később fogja csak teljesíteni szállításait Nagy-Britannia felé. Ebből a briteknél nagy felfordulás is keletkezett, de Boris Johnson miniszterelnök közölte, akkor is lesz nyitás az országban.

A Reuters és a BBC csütörtökön arról számolt be, hogy az indiai gyógyszergyár most teljesen leállította a vakcinaexportot, mert az országban egyre súlyosabb a járványhelyzet. Az ország hatóságai 47 262 esetről és 275 halálesetről számoltak be szerdán - ez az idei év legmagasabb napi emelkedése.

Ideiglenes hatállyal döntöttek a szállítások felfüggesztéséről, a tilalom a BBC értesülése szerint valószínűleg április végéig tarthat.

Az SII gyártja azt az AstraZeneca-oltást is, a CoviShieldet, amelynek a magyar hatóság a napokban adott veszélyhelyzeti engedélyt (a kínai CanSino egyadagos oltásának behozatali engedélyével együtt). A magyar féllel való tárgyalásokról egyelőre semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Korábban többször is az hangzott el, hogy néhány héten belül befuthatnak ezek az oltások – és a CoviShield jelenhet meg előbb a magyar oltóhelyeken, lévén az szinte teljesen megegyezik a most használt AstraZeneca-oltással.

A Reuters azt írta, egyelőre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által létrehozott, a szegényebb országok hozzáférését elősegítő kezdeményezés, a COVAX számára ígért mennyiséget sem szállítják le.

