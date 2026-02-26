ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.01
usd:
317.36
bux:
127083.87
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Accident car crash with bicycle on road
Nyitókép: Getty Images / Witthaya Prasongsin

Minden adott volt a súlyos balesethez: szabálytalan kerékpáros ütközött gyorshajtó motorossal

Infostart

A kerékpáros nem adta meg az elsőbbséget a kereszteződésben, a nagy sebességgel érkező motoros pedig már nem tudott kitérni előle.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves kerékpáros férfi ellen, aki – a vád szerint – nem adott elsőbbséget, ezért összeütközött a motoros sértettel – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a 30 éves férfi 2024 nyarán egy Győr közeli kisvárosban kerékpározott. Egy kereszteződéshez érve az „Elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a védett úton érkezőknek, hanem figyelmetlenül behajtott a kereszteződésbe és összeütközött a motorkerékpárral érkező – megengedett sebességet túllépő – sértettel.

A baleset következtében a sértett maradandó fejsérülést szenvedett. A baleset során a terhelt is súlyos sérüléseket szerzett.

A terhelt ellen maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétsége miatt emelt vádat az ügyészség, vele szemben akár három évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Minden adott volt a súlyos balesethez: szabálytalan kerékpáros ütközött gyorshajtó motorossal

kerékpáros

motoros

ütközés

ügyészség

szabálytalanság

karambol

súlyos sérülés

győr-moson-sopron vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Értékelte a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, a magyar érdekek képviseletének lehetőségeit is.
 

Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

150 ezer forintos egyszeri többletjuttatást kapnak a magyar pedagógusok - jelentette be este a magyar kormány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált

Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált

Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött hozzá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

Culiacán in northern Mexico has seen a surge in violence as rival factions of the Sinaloa cartel battle for control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 20:38
NAV: több mint 650 milliós kárt okozott egy cégvezető
2026. február 25. 19:59
Megölte és kifosztotta játékostársát – akár tíz évet is ülhet
×
×