Minden adott volt a súlyos balesethez: szabálytalan kerékpáros ütközött gyorshajtó motorossal

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves kerékpáros férfi ellen, aki – a vád szerint – nem adott elsőbbséget, ezért összeütközött a motoros sértettel – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a 30 éves férfi 2024 nyarán egy Győr közeli kisvárosban kerékpározott. Egy kereszteződéshez érve az „Elsőbbségadás kötelező” tábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a védett úton érkezőknek, hanem figyelmetlenül behajtott a kereszteződésbe és összeütközött a motorkerékpárral érkező – megengedett sebességet túllépő – sértettel.

A baleset következtében a sértett maradandó fejsérülést szenvedett. A baleset során a terhelt is súlyos sérüléseket szerzett.

A terhelt ellen maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétsége miatt emelt vádat az ügyészség, vele szemben akár három évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.