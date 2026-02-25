Átfordult a hisztéria: már nem menekül a tőke a tech-cégekből

A befektetők az elmúlt hetekben egyre inkább lapátolták át a pénzt a technológiai óriások és az mesterséges intelligenciához kötődő vállalatok részvényeiből más, eddig gyengébben teljesítő szektorok papírjaiba.

A technológiai ágazat idén eddig negatív tartományban mozgott, és különösen nagy nyomás alá került a szoftvercégeket tömörítő befektetési alap, amely több mint húsz százalékos mínuszban áll év eleje óta. Az ok: a piacon egyre többen mérlegelik: mely üzleti modelleket teheti részben feleslegessé, és hol okozhat profitkiesést a mesterséges intelligencia.

Az úgynevezett „AI-hisztéria” először a nagyvállalati szoftvercégeket érintette, majd átterjedt más területekre is, például a vagyonkezelésre, a logisztikára, legutóbb pedig a kiberbiztonsági cégekre. Több ismert szektorszereplő részvénye is esett az elmúlt kereskedési napokban.

Kedden viszont árnyalta a képet, hogy a szoftverpapírok elkezdtek visszaerősödni. „Furcsamód annak nyomán” – kommentálta a hírt a Reuters elemzője – „ami az elmúlt hónapban lenyomta őket”. Ez pedig az Anthropic AI-labor – a Claude chatbot gazdájának - új mesterséges intelligencia-eszköz csomagja, amely egy sor személyzeti, jogi, pénzügyi és más tevékenységet automatizálhat és tehet hatékonyabbá – azaz emberi állásokat veszélyeztet.

A kommentár szerint a piac kissé megnyugodott és most abban lát pontenciált, hogy a szoftvercégek partnerségre léphetnek az AI-fejlesztővel. „Vírus-módjára terjedtek a rémtörténetek a fehérgalléros munkaerő elsöpréséről, de a papírok erősödése azt sugallja, hogy a kérdéses cégek közül sok túlélhet és virágozhat a mesterséges intelligenciával összefonódva” – teszi hozzá az elemző.

Az „AI-ijedelemmel” párhuzamosan jelentős piaci rotáció volt megfigyelhető. Az energiaipari részvények év eleje óta több mint húsz százalékos pluszban járnak az emelkedő olajárak és a stabil kereslet miatt. Az ipari és alapanyag-szektor szintén kétszámjegyű növekedést mutat, részben az AI-hoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások és az amerikai gyártás hazatelepítésének felgyorsulása miatt. A befektetők a védettséget kínáló szektorok, például az alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok felé is fordultak.

Elemzők szerint a profitnövekedés és az amerikai jegybanki kamatcsökkentési ciklus fenntartása az idén segítheti a részvénypiac szélesebb alapú erősödését.

Szerdán, az amerikai nyitás előtt a technológiai részvények elkezdtek magukra találni az ázsiai piacokon is. Az indiai Nifty IT index például több mint 2 százalékkal emelkedett.

Elemzők szerint a visszarendeződés részben annak tudható be, hogy egyes papírok esetében a pozitív vállalati hírek és nagy szerződések enyhítették az AI táplálta aggodalmakat. Ez a mozgás azonban nem feltétlenül jelenti, hogy a korábbi trend megfordult — a befektetők továbbra is óvatosak maradnak a technológiai szektor egészét illetően.

A szerdai nap egyik nagy kérdése a csipgyártó óriás, az NVIDIA bevételi jelentése volt, amit akkora optimizmussal vártak a piacok, hogy Ázsia után a londoni és az európai tőzsdeindexek is jelentős emelkedéseket produkáltak.