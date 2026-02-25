Végzetes tévedés: figyelmeztette a rendőrség az emberrablókat, de már késő volt

A férfit az otthonából hurcolta magával három emberrabló február közepén North Ryde településről, Sydney-től északra.

Néhány nappal később a rendőrök felhívást intéztek az emberrablókhoz, arra figyelmeztetve őket, hogy egészen biztosan hibát követtek el, és nem a megfelelő célpontra csaptak le, mert az idős férfinak semmi kötődése nem volt bűnözői körökhöz.

Sajtójelentések szerint az emberrablás eredeti célpontja a szervezett bűnözéshez köthető.

A hatóságok végül csak a tévedésből elrabolt férfi földi maradványait találták meg Pitt Town településen, Sydney-től északnyugatra. A minden kétséget kizáró azonosításhoz még további vizsgálatokat kell végezni – közölte a rendőrség kedden.

Szerda reggel egy 24 és egy 29 éves férfit őrizetbe vettek az üggyel összefüggésben.