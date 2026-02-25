Drónokkal erősít a Bundeswehr

A bizottság mindemellett egymilliárd eurós felső plafont is meghatározott a drónbeszerzés tekintetében a német védelmi tárcának pedig előírta, hogy küldjön visszajelzést a drónvásárlásokról mielőtt a törvényhozás további beszerzéseket hagyna jóvá.

Boris Pistorius német védelmi miniszter fontos lépésnek nevezte a döntést, mondván, hogy a német hadsereg profitál az ukrajnai háború tapasztalataiból és az ukrán féllel történő fegyverzeti együttműködésből. Rávilágított, hogy az ilyen jellegű fegyverrendszerek kulcsfontosságúvá váltak Ukrajnában.

????? Resistant to electronic warfare thanks to AI, - German Helsing declassified the HX-2 (mini-Taurus) drone for Ukraine.



❗️4,000 drones will be sent to Ukraine. HX-2 hits armored vehicles, artillery and military targets. Weight - 12 kg, Speed ​​- 220 km/h. pic.twitter.com/zOiXzq3bW8 — MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) December 2, 2024

"Bármennyire is igaz, hogy a drónok uralják a jelenlegi háborút Ukrajna és Oroszország között, ugyanúgy igaz, hogy senki sem tudja megmondani, hogy ez öt év múlva is így lesz-e" - mondta ugyanakkor Pistorius a parlament védelmi bizottsága ülését követően.

A német védelmi tárca tervei szerint 4,4 milliárd eurót költenének kamikazedrónokra az elkövetkező években. Ebből már több ezret megrendeltek a beszerzések első körében.

The German drone manufacturer „Helsing“ has completed its first „Resilience Factory“ in South Germany. It has currently the production capacity of 1,000 HX-2 drones per month.



Furthermore, Helsing will provide Ukraine with 6,000 HX-2 drones. This comes on top of 4,000 currently… pic.twitter.com/GxTJ4WJoF2 — (((Tendar))) (@Tendar) February 13, 2025

A német hadsereg tesztelte a harci eszközöket saját követelményeinek megfelelően, így Németország az Ukrajnában használtaknál eltérő típusokat fog kapni.

Christian Freuding altábornagy, a szárazföldi haderő főparancsnoka szerint Németország hat alakulatot akar kamikazedrónokkal felszerelni, a közepes hatótávolságú fegyverekkel felszerelt első üteget jövőre hoznák létre, a többit pedig 2029-ig.