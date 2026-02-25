Mégis lesz olasz csapat a BL-nyolcaddöntőben, továbbjutott az Atalanta – de mi lesz még?

ATALANTA–BORUSSIA DORTMUND 4–1: A bergamói csapat már 3–0-ra vezetett, amikor Adeyemi szépített. Ám nem került sor hosszabbításra, mert a 97. percben Samardzic belőtte a megítélt tizenegyest.

JUVENTUS–GALATASARAY 0–0: Sallai Roland jobbhátvédnek jelölve szerepel a törökök kezdő tizenegyében.

PSG–MONACO 0–0: Az első mérkőzésen csereként beálló Doué ezúttal a kezdő csapatban szerepel.

REAL MADRID–SL BENFICA 0–0: José Mourinho nem ülhetett a kispadra, az UEFA eltiltotta az állítólag Viníciust megsértő Prestiannit. A Madridból hiányzik a sérült Kylian Mbappé.

REAL MADRID–SL BENFICA 0–1: Rafa Silva góljával előnybe került a portufál csapat a Bernabéuban.

REAL MADRID–SL BENFICA 1–1: Egyenlített a Madrid, Aurélien Tchouméni a tizenhatos vonaláról küldte a labdát a bal alsó sarokba.