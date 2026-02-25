ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Mégis lesz olasz csapat a BL-nyolcaddöntőben, továbbjutott az Atalanta – de mi lesz még?

Infostart

Az Inter keddi kudarca után az Atalanta csodát tett, 4–1-re megverte a Borussia Dortmundot, s bejutott a legjobb 16 közé. Kilenc órától további három mérkőzést játszanak: Juventus–Galatasaray (az első meccsen 2–5), PSG–Monaco (3–2), Real Madrid–SL Benfica (1–0)

ATALANTA–BORUSSIA DORTMUND 4–1: A bergamói csapat már 3–0-ra vezetett, amikor Adeyemi szépített. Ám nem került sor hosszabbításra, mert a 97. percben Samardzic belőtte a megítélt tizenegyest.

JUVENTUS–GALATASARAY 0–0: Sallai Roland jobbhátvédnek jelölve szerepel a törökök kezdő tizenegyében.

PSG–MONACO 0–0: Az első mérkőzésen csereként beálló Doué ezúttal a kezdő csapatban szerepel.

REAL MADRID–SL BENFICA 0–0: José Mourinho nem ülhetett a kispadra, az UEFA eltiltotta az állítólag Viníciust megsértő Prestiannit. A Madridból hiányzik a sérült Kylian Mbappé.

REAL MADRID–SL BENFICA 0–1: Rafa Silva góljával előnybe került a portufál csapat a Bernabéuban.

REAL MADRID–SL BENFICA 1–1: Egyenlített a Madrid, Aurélien Tchouméni a tizenhatos vonaláról küldte a labdát a bal alsó sarokba.

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Értékelte a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, a magyar érdekek képviseletének lehetőségeit is.
 

Felszálltak a Raptor vadászgépek: valami megindult a Közel-Keleten

A Times of Israel beszámolt arról, hogy nyílt forráskódú repüléskövetési információk szerint az Egyesült Államok további vadászgépeket mozgat a Közel-Kelet felé.

Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált

Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött hozzá.

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

Culiacán in northern Mexico has seen a surge in violence as rival factions of the Sinaloa cartel battle for control.

2026. február 25. 21:17
