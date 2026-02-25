„A magyarok küldjenek katonákat Ukrajnába” – új elvárás hangzott el Brüsszelben

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülésen az EU-s külügyi tanács hétfői találkozójáról tájékoztatva leszögezte, hogy „új minőség van Brüsszelben”.

„Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, s világossá vált, hogy az Európai Bizottság és az ukránok összejátszanak a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás blokkolása tekintetében” – mondta.

„A luxemburgi kolléga, aki feltette a kérdést az ukrán külügyminiszternek, hogy hát miért nem mennek magyar és szlovák szakértők Ukrajnába megvizsgálni a vezetéket, ha van ez az ellentmondás, hosszú másodpercek ő-zése, csöndje, nézegetése után azt bírta kibökni, hogy erről neki még egyeztetnie kell” – tette hozzá.

„Tehát gyakorlatilag bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind mi tudunk az ukrán rendszerüzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának” – húzta alá.

„És amikor elhangzott az, hogy magyar és szlovák szakértők menjenek Ukrajnába, akkor az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas volt észt miniszterelnök a következőt mondta:

»a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába«.

Ez volt az első olyan alkalom, amikor nyíltan, világosan és egyenesen megfogalmazódott az elvárás velünk szemben katonák küldésére” – folytatta.