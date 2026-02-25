Rogán Antal: mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében

A Mandiner Stratéga című műsorának volt vendége Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, aki a magyar–ukrán energiavita kapcsán azt mondta: „ha elolvassa azokat a nyilatkozatokat, amelyek megjelennek manapság Ukrajnában, akkor polgári, nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő miniszterként

arra kéri e szerveket, hogy mérjék fel, mekkora kockázata van annak, hogy adott esetben Ukrajna szabotázst kvessen kövessen el a magyar energiarendszer ellen.”

„Ha megtesszük azt a lépést, amiről Szlovákia beszélt, akkor az ukránok mindenre képesek, minden további nélkül. Nem azért, mert nekik jobb lesz, hanem mert nekünk rosszabb. (...) Ezért például mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében” – figyelmeztetett a miniszter.

Rogán Antal arra is rámutatott, hogyha az emberek ukránbarát kormányt választanak áprilisban, annak „az ukránok örülni fognak, az ukránbarát kormány pedig önként meg fogja tenni, amit az ukránok most erővel próbálnak kikényszeríteni. Ha pedig marad a nemzeti kormány, akkor Ukrajna kénytelen lesz belátni azt, hogy meg kell egyeznie velünk” – szögezte le.