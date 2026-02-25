Megölte és kifosztotta játékostársát – akár tíz évet is ülhet

A Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik az online videójátékos és társa büntetőügye. A bűnügyben a Fővárosi Főügyészség 2025 őszén emelt vádat emberölés és kifosztás bűntettei miatt, egy jelenleg 23 éves, valamint bűnpártolás bűncselekménye miatt bűntársa, egy 28 éves férfi ellen – írja sajtóközleményében a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a fiatalabbik elkövető egy online játékplatformon ismerkedett meg a későbbi sértettel, akivel elszámolási vitája alakult ki, ezért vele 2023. július 20-án késő estére személyes találkozót beszélt meg egy műszaki áruház elé.

Ott a sértett beszállt a bűntársak mellé az idősebbik férfi által vezetett BMW típusú gépjárműbe, majd Csepelre, az egykori kenyérgyárhoz mentek. Itt a sértett a hátizsákját értékeivel a jármű hátsó ülésén hagyva kiszállt a járműből, és a fiatalabbik elkövetővel az elhagyatott ingatlan távolabbi pontjára mentek, ahol összeszólalkoztak és dulakodni kezdtek.

Ennek során a sértett földre került, amikor is volt játékostársa késsel átmetszette a torkát, majd a távolabb, takarásban álló gépjárműhöz futott.

A sérülése következtében a sértett a helyszínen elhalálozott, amelyet a tettes közölt a gépjárműben rá várakozó bűntársával. Ekkor elhatározták, hogy a sértett hátramaradt értékein – mobiltelefonján, laptopján – megosztoznak, és azokat magukhoz véve elhajtottak.

A Fővárosi Törvényszék 2026. január 20-án kihirdetett elsőfokú ítéletével a fiatalabbik férfit bűnösnek mondta ki a vád tárgyává tett élet és vagyon elleni bűncselekményekben, amelyért őt halmazati büntetésül 10 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az eljáró törvényszék bűntársát bűnösnek mondta ki emberöléshez kapcsolódó bűnpártolás bűntettében, amelyért őt 2 év, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész, az idősebbik férfi terhére végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabásáért, míg a bűntársak és védőik a büntetések enyhítéséért fellebbeztek. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához előterjesztett másodfokú indítványával az ügyész súlyosításra irányuló fellebbezését fenntartotta. A fiatalabbik elkövető letartóztatásban várja a fellebbviteli eljárás befejezését, míg bűnpártoló társa szabadlábon védekezik.