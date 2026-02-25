ARÉNA - PODCASTOK
A Fõvárosi Közgyûlés ülése a Városháza dísztermében 2026. február 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nem adnak el budapesti vasúti területeket a választásokig

Infostart

A választások előtt semmilyen vasúti területet nem fog eladni a MÁV – mondta Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén. Ezt erősítette meg a szintén fideszes Böröcz László I. kerületi polgármester is, aki szerint a választásokig már fizikailag sem lehetne eladni ezeket a területeket.

A fideszes politikusok közlése egybevág a Telex és a VSquare korábbi értesülésével, miszerint az erről szóló hírek múlt heti megjelenése után Lázár János és az Építési és Közlekedési Minisztérium lemondta a fővárosi pályaudvarok körül fekvő volt vasúti területek gyors privatizációját.

Múlt csütörtökön a VSquare, majd pénteken Vitézy Dávid fővárosi képviselő írt arról, hogy az ÉKM a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvarok, valamint Kelenföld vasútállomás környékén lévő állami telkek gyors értékesítésére készül. A nyilvánosságra került verzió szerint a több tízmilliárd forint összértékű ingatlanokat még a választások előtt eladná az állam – írja a Telex.

A tervek ellen többen, köztük Vitézy Dávid és Soproni Tamás terézvárosi polgármester is tiltakoztak, Soproni a Nyugati melletti Podmaniczky park létrehozását féltette az elképzeléstől. Az ÉKM pénteken megerősítette, hogy használaton kívüli vasúti területek privatizációjára készülnek, de azt nem árulták el, pontosan melyik területeket tervezik eladni.

Péntek este már eljutott egy olyan értesülés a Telexhez, amely szerint az ÉKM a tervek nyilvánosságra kerülése után lemondta azokat. Ezt látszanak megerősíteni a szerdán a Fővárosi Közgyűlésben elhangzottak.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a közgyűlésben rákérdezett a fideszes képviselőknél, hogy a kormány miért akarja eladni a vasúti területeket. Erre Gulyás Gergely Kristóf képviselő azt mondta:

„Az a helyzet, hogy a MÁV vezetője kategorikusan cáfolta az ön szavait, elmondta egy interjúban, hogy a választások előtt nem lesz semmilyen területeladás. Pont.”

Később Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere is megszólalt az ügyben. Ő a MÁV egy korábbi közleményére hivatkozott, amelyben szerinte az szerepel, hogy „ilyen eljárás lefolytatására április 12. előtt már egyébként sincs lehetőség”.

Böröcz szerint tehát fizikailag is lehetetlen lenne a választások előtt eladni a pályaudvarok körüli területet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
