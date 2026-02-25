ARÉNA - PODCASTOK
Két banknál is leállások jönnek, az egyiknél még szerda este

Infostart

Fejlesztéseket és karbantartásokat végeznek több rendszeren is.

Már ma, február 25-én este 22 órától nem lesz elérhető a Raiffeisen Bank myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatása – írta meg a Promotions. A rendszerfejlesztés miatt történő leállás február 26. (csütörtök) hajnali 01:59-ig fog tartani. Törekednek ugyanakkor arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson, a bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel ebben az időszakban is zavartalanul fog működni. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdettek – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, hogy február 27-én, pénteken is lesz rendszerfejlesztés, hajnalban 00:01 és 01:00 között végzik a munkálatokat. Ez az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, ugyanakkor rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás több szolgáltatás működésében is előfordulhat. Az érintett szolgáltatások a következőek:

  • bankkártya- és hitelkártyatranzakciók,
  • bankkártyás és hitelkártyás fizetés, készpénzfelvétel,
  • ATM-en történő készpénzbefizetés,
  • egyenleglekérdezés, kártyaigénylés.

Jövő héten, március elején is lesznek fejlesztések, március 4-én (szerdán) 22:00 és másnap, március 5-e (csütörtök) 01:59 között a myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás nem lesz elérhető emiatt. A bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fog ebben az időszakban is működni – olvasható a bank honlapján.

Március 7-én, szombaton több szolgáltatást is érintő leállás jön, 00:00 és 03:00 között a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása
  • Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás
  • myRaiffeisen mobilapplikáció
  • Kártyával végzett fizetési műveletek
  • ATM műveletek
  • RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
  • Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)
  • Online Személyi Kölcsön platform
  • Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület
  • Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
  • Multicash
  • Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás
  • Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás
  • PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás
  • raiffeisen.hu honlap

Március 8-án, vasárnap hajnalban 3 és 5 óra között néhány szolgáltatás azok fejlesztése miatt az OTP Banknál elképzelhető, hogy pár percen keresztül csak részben lesz elérhető – teszik hozzá a cikkben. A következő szolgáltatások lehetnek érintettek:

  • internet- és mobilbank
  • OTP SingleMarket
  • OTPdirekt
  • eBIZ szolgáltatás
  • Electra alkalmazás
  • Vámpénztári rendszer
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása
  • az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, OTP logós kártyák használata

