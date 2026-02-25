Már ma, február 25-én este 22 órától nem lesz elérhető a Raiffeisen Bank myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatása – írta meg a Promotions. A rendszerfejlesztés miatt történő leállás február 26. (csütörtök) hajnali 01:59-ig fog tartani. Törekednek ugyanakkor arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson, a bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel ebben az időszakban is zavartalanul fog működni. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdettek – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, hogy február 27-én, pénteken is lesz rendszerfejlesztés, hajnalban 00:01 és 01:00 között végzik a munkálatokat. Ez az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, ugyanakkor rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás több szolgáltatás működésében is előfordulhat. Az érintett szolgáltatások a következőek:

bankkártya- és hitelkártyatranzakciók,

bankkártyás és hitelkártyás fizetés, készpénzfelvétel,

ATM-en történő készpénzbefizetés,

egyenleglekérdezés, kártyaigénylés.

Jövő héten, március elején is lesznek fejlesztések, március 4-én (szerdán) 22:00 és másnap, március 5-e (csütörtök) 01:59 között a myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás nem lesz elérhető emiatt. A bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fog ebben az időszakban is működni – olvasható a bank honlapján.

Március 7-én, szombaton több szolgáltatást is érintő leállás jön, 00:00 és 03:00 között a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása

Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás

myRaiffeisen mobilapplikáció

Kártyával végzett fizetési műveletek

ATM műveletek

RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület

Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)

Online Személyi Kölcsön platform

Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület

Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára

Multicash

Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás

Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás

PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás

raiffeisen.hu honlap

Március 8-án, vasárnap hajnalban 3 és 5 óra között néhány szolgáltatás azok fejlesztése miatt az OTP Banknál elképzelhető, hogy pár percen keresztül csak részben lesz elérhető – teszik hozzá a cikkben. A következő szolgáltatások lehetnek érintettek: