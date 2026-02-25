Már ma, február 25-én este 22 órától nem lesz elérhető a Raiffeisen Bank myRaiffeisen Portal internetbanki szolgáltatása – írta meg a Promotions. A rendszerfejlesztés miatt történő leállás február 26. (csütörtök) hajnali 01:59-ig fog tartani. Törekednek ugyanakkor arra, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson, a bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel ebben az időszakban is zavartalanul fog működni. A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdettek – olvasható a cikkben.
Hozzáteszik, hogy február 27-én, pénteken is lesz rendszerfejlesztés, hajnalban 00:01 és 01:00 között végzik a munkálatokat. Ez az ügyfelek részére várhatóan nem jár szolgáltatáskieséssel, ugyanakkor rövid, 5-10 perces akadozás, lassulás több szolgáltatás működésében is előfordulhat. Az érintett szolgáltatások a következőek:
- bankkártya- és hitelkártyatranzakciók,
- bankkártyás és hitelkártyás fizetés, készpénzfelvétel,
- ATM-en történő készpénzbefizetés,
- egyenleglekérdezés, kártyaigénylés.
Jövő héten, március elején is lesznek fejlesztések, március 4-én (szerdán) 22:00 és másnap, március 5-e (csütörtök) 01:59 között a myRaiffeisen mobilbanki szolgáltatás nem lesz elérhető emiatt. A bankkártyás fizetés és az ATM-ekből történő készpénzfelvétel zavartalanul fog ebben az időszakban is működni – olvasható a bank honlapján.
Március 7-én, szombaton több szolgáltatást is érintő leállás jön, 00:00 és 03:00 között a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- Azonnali Fizetési Rendszerben indított tételek jóváírása
- Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen portál internetbanki szolgáltatás
- myRaiffeisen mobilapplikáció
- Kártyával végzett fizetési műveletek
- ATM műveletek
- RaiffeisenPay portál adminisztrációs felület
- Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálat kódokkal azonosított hívás fogadása (CCD)
- Online Személyi Kölcsön platform
- Raiffeisen Online Broker értékpapírkereskedési felület
- Electra internetbanki szolgáltatás és terminál vállalati ügyfelek számára
- Multicash
- Scan&Go QR kódos mobilfizetési alkalmazás
- Video Advisory/Raiconnect prémium videós kiszolgálás
- PIN2 biztonsági kód beállítás/módosítás
- raiffeisen.hu honlap
Március 8-án, vasárnap hajnalban 3 és 5 óra között néhány szolgáltatás azok fejlesztése miatt az OTP Banknál elképzelhető, hogy pár percen keresztül csak részben lesz elérhető – teszik hozzá a cikkben. A következő szolgáltatások lehetnek érintettek:
- internet- és mobilbank
- OTP SingleMarket
- OTPdirekt
- eBIZ szolgáltatás
- Electra alkalmazás
- Vámpénztári rendszer
- az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása
- az OTP Bank kártyás fizetési rendszere, OTP logós kártyák használata