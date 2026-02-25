Éles politikai szócsaták a választások előtti utolsó Fővárosi Közgyűlésben

A Fővárosi Közgyűlés alaphangját a Fidelitas adta meg, miután Zelenszkij ukrán elnököt, valamint Magyar Pétert ábrázoló kartonbábukat vittek az ülésterembe, a Tisza Párt elnökét Ursula von der Leyen és Manfred Weber társaságában.

Napirend előtt a legtöbb hozzászólás a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjéhez érkezett.

Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandrának ezt mondta: „sajnálom önt, minden emberi minimumot meghaladó, erkölcstelen, gyomorforgató, felháborító videót engedélyezett a Fidesz Budapest FB oldalára. Ez nem lehet az önök erkölcsi mércéje, ez nem keresztényi erkölcs.”

Barabás Richárd fővárosi képviselő „ballagási tarisznyát” adott Szentkirályi Alexandrának, aki minden bizonnyal az Országgyűlésben folytatja majd a munkáját.

Döme Zsuzsanna, a Kétfarkú Kutya Párt fővárosi képviselője pedig egy kérést fogalmazott meg: „A Fidesz frakcióhoz fordulok, szeretném nekik javasolni, hogy lépjenek vissza a választástól, és ne akadályozzák tovább a kormányváltást. Köszönöm szépen!”

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a Fidesznek és a baloldali pártoknak is üzent:

„Kapuzárási pánik lett úrrá a magyar politikai elit számos szereplőjén. Talán kezdjük Lázár Jánossal, aki arra jutott, hogy a választásig hátralévő néhány hétben kiárusítja és értékesíti az állami tulajdonban lévő közvagyont Budapest területén Magyarország legértékesebb fejlesztési területeit Budapesttel és az érintett területekkel való bármiféle egyeztetés nélkül egy gyorsított eljárásban. Ugyanennek a kapuzárási pániknak a másik felét látom itt a Városházán is. Azt, ahogy a régi baloldal megpróbál még minden egyes koncot magának valahogy kikanyarítani. A Budapesti Közműveknél jelenleg egészen példátlan módon a teljes belső ellenőrzést felállítják és kivezetik az épületből, miközben érdemi és jelentős kockázatú belső ellenőrzéseket végeznek."

A DK szerint jelzésértékű, hogy Orbán Viktor a Fidesz listáján biztos befutó helyre jelölte Szentkirályi Alexandrát.

A vita végén a Fidesz fővárosi frakcióvezetője válaszolt a bírálatokra.

Szentkirályi Alexandra ezeket mondta: „Önök aktívan járultak hozzá a baloldal részéről ahhoz, hogy olyan helyzetbe kerüljön a Fővárosi Önkormányzat anyagilag, amilyenben a mai napig van. Bujdosó frakcióvezető asszony, kíváncsi lennék, hogy ön mennyit keresett egészen pontosan a háborún az elmúlt négy évben?”

A Fővárosi Közgyűlés legközelebb várhatóan csak április végén, az országgyűlési választásokat követően ül össze.