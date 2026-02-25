A vártnál rosszabb jegyet kapott fizikából, kiugrott az iskola ablakán a diák

A reméltnél rosszabb jegyet kapott fizikából, ezért kiugrott az iskola első emeleti ablakából egy 13 éves diák a romániai Beszterce-Naszód megyei Telcsen – írja a maszol.ro híradása nyomán a tenyek.hu.

Az incidens a tanórák közötti szünetben történt. A rendőrség közölte: körülbelül délelőtt 10-kor érkezett bejelentés a 112-es segélyhívón arról, hogy Telcs településen egy diák kiesett az emeletről és megsérült. A helyszínre kiérkező rendőrök egy helyi 13 évest azonosítottak, és az elsődleges vizsgálatok szerint az iskolája első emeletéről esett le.

A fiút rohammentő szállította kórházba ágyéki sérüléssel és lábtörés gyanújával. A besztercei sürgősségi kórházban látták el, a szülők kérésére a délután folyamán hazavitték a gyermeküket.

A Telcsi Műszaki Líceum igazgatója a lapnak elmondta, nagyon úgy tűnik, hogy szándékos cselekedet volt az ugrás, és a fiú, mikor megkérdezték tőle, miért tette, azt válaszolta, hogy „az élet nehéz”. A magyarázat több irányba mutatott: megpróbált jobb jegyet szerezni fizikából, de vélhetően rosszabbat kapott a vártnál, és úgy érezte, minden hiábavaló.

Az ügyben a rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!